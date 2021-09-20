مقدمات النشرات المسائية

مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون لبنان"



بنتيجة محسومة سلفا تنال حكومة "معا للانقاذ" ثقة وازنة قد تلامس المئة صوت من بينها اصوات تكتل لبنان القوي, فيما انفرد تكتل الجمهورية القوية وبعض النواب المستقلين بحجبها عنها.



ومع نيلها الثقة في الجلسة المسائية المنعقدة في هذه الاثناء في الاونيسكو, تنطلق الحكومة بعملها سعيا لانقاذ البلاد من قعر الهاوية, وانهاء طوابير الذل اليومية للمواطنين الذين تحولت معيشتهم الى جحيم في ظل الازمات المتفاقمة لاسيما الكهرباء والمحروقات.



ولعل الاستحقاق الداهم مع بدء رفع الدعم هو البطاقة التمويلية التي طال انتظارها والتي تبين وجود ثغرات كبيرة في مشروعها ما يتطلب المزيد من البحث وقد اكدت المصادر ان اجتماعات ماراتونية تعقد مع الوزراء بالتوازي مع اجتماعات مكثفة مع الرئيس ميقاتي لتذليل العقبات الادارية والتقنية واستكمال التحضيرات اللوجستية لاطلاق البطاقة على ان تظهر بوادر اطلاقها في اليومين المقبلين.



في هذا الوقت, لا حلحلة بعد لازمة المحروقات بانتظار ان تفرغ ثلاث بواخر موجودة قبالة الشاطئ اللبناني حمولتها منتصف هذا الاسبوع بعد ان يفتح مصرف لبنان الاعتمادات.



البداية من أجواء جلسة الثقة النيابية المسائية مباشرة من قصر الاونيسكو مع الزميلة نوال الأشقر.

نوال, يبدو ان الجلسة المسائية عكس الصباحية الكلام لحاجبي الثقة وهجوم لاذع لنواب القوات وتبادل اتهامات.

ماذا في التفاصيل...



مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون المنار"



نالت الحكومة اللبنانية ثقة النواب او تكاد، بعد ان كادت تحرقها عتمة الكهرباء..



ولعل ساعة العتمة هذه التي اخرت الجلسة النيابية لمناقشة البيان الوزاري، تسرع المساعي الحكومية لانقاذ البلد من العتمة المفروضة على اللبنانيين بحصار خارجي وقرار داخلي مجبول بالنكد والمكابرة السياسيين..



على كل حال عادت الكهرباء الى قاعات الجلسة، فيما كان البديل جاهزا لاي طارئ عبر مولدات كهربائية ومازوت مجاني احتياطي أحضر الى الاونيسكو للحفاظ على هيبة الدولة وسيادتها..



على اساس البيان الوزاري سيعطي النواب ثقة موزونة لحكومة الرئيس نجيب ميقاتي، على ان ثقة الشعب بها بما تظهرها افعالها، وأولها حل ازمة الكهرباء والمحروقات واموال المودعين وحقوق الموظفين، وأن تكبح المحتكرين وتجار الدولار، حتى تنال ثقة شعبية لم تنلها حكومة من قبلها..



الناس منتظرون والآمال المعقودة على حكومة “معا للانقاذ” قابلة للتحقق إن عملت وفق اولويات المصلحة الوطنية لا الحسابات السياسية الداخلية الضيقة والخارجية الحاقدة، وإن اعتبرت ان الكهرباء لا دين ولا مذهب ولا لون سياسيا لها، وانما حاجة وطنية وجب تأمينها من اي دولة صديقة او شقيقة، وان اوجاع اللبنانيين وجوعهم عابرة للاصطفافات السياسية وللمزايدات الانتخابية التي بدأت باكرا من على منبر جلسة الثقة الحكومية..



فالمطلوب اعادة تدوير الاقتصاد على اسس جديدة ترتكز على الانتاج وتنويع العلاقات شرقا وغربا كما دعت كتلة الوفاء للمقاومة عبر النائب حسن فضل الله، اما للمحترقين بالمازوت الايراني الذي استقدمته المقاومة لاطفاء بعض من اوجاع الناس، فقد دعاهم النائب علي عمار لاحترام عقول اللبنانيين، فالذي احرق البلد وهيبته هو السياسات الحكومية الريعية الخاطئة على مدى عقود، لا المبادرة الانسانية التي قامت بها المقاومة..



وفيما كانت جلسات مناقشة الحكومة مستمرة، كانت مهمة شركة الامانة للمحروقات متواصلة لايصال المازوت المجاني الى مستحقيه في مختلف المناطق اللبنانية، مع تكثيف عملية التوزيع، وكذلك عملية ادخال صهاريج المازوت الايراني الى لبنان عبر سوريا.. بنتيجة محسومة سلفا تنال حكومة "معا للانقاذ" ثقة وازنة قد تلامس المئة صوت من بينها اصوات تكتل لبنان القوي, فيما انفرد تكتل الجمهورية القوية وبعض النواب المستقلين بحجبها عنها.ومع نيلها الثقة في الجلسة المسائية المنعقدة في هذه الاثناء في الاونيسكو, تنطلق الحكومة بعملها سعيا لانقاذ البلاد من قعر الهاوية, وانهاء طوابير الذل اليومية للمواطنين الذين تحولت معيشتهم الى جحيم في ظل الازمات المتفاقمة لاسيما الكهرباء والمحروقات.ولعل الاستحقاق الداهم مع بدء رفع الدعم هو البطاقة التمويلية التي طال انتظارها والتي تبين وجود ثغرات كبيرة في مشروعها ما يتطلب المزيد من البحث وقد اكدت المصادر ان اجتماعات ماراتونية تعقد مع الوزراء بالتوازي مع اجتماعات مكثفة مع الرئيس ميقاتي لتذليل العقبات الادارية والتقنية واستكمال التحضيرات اللوجستية لاطلاق البطاقة على ان تظهر بوادر اطلاقها في اليومين المقبلين.في هذا الوقت, لا حلحلة بعد لازمة المحروقات بانتظار ان تفرغ ثلاث بواخر موجودة قبالة الشاطئ اللبناني حمولتها منتصف هذا الاسبوع بعد ان يفتح مصرف لبنان الاعتمادات.البداية من أجواء جلسة الثقة النيابية المسائية مباشرة من قصر الاونيسكو مع الزميلة نوال الأشقر.نوال, يبدو ان الجلسة المسائية عكس الصباحية الكلام لحاجبي الثقة وهجوم لاذع لنواب القوات وتبادل اتهامات.ماذا في التفاصيل...نالت الحكومة اللبنانية ثقة النواب او تكاد، بعد ان كادت تحرقها عتمة الكهرباء..ولعل ساعة العتمة هذه التي اخرت الجلسة النيابية لمناقشة البيان الوزاري، تسرع المساعي الحكومية لانقاذ البلد من العتمة المفروضة على اللبنانيين بحصار خارجي وقرار داخلي مجبول بالنكد والمكابرة السياسيين..على كل حال عادت الكهرباء الى قاعات الجلسة، فيما كان البديل جاهزا لاي طارئ عبر مولدات كهربائية ومازوت مجاني احتياطي أحضر الى الاونيسكو للحفاظ على هيبة الدولة وسيادتها..على اساس البيان الوزاري سيعطي النواب ثقة موزونة لحكومة الرئيس نجيب ميقاتي، على ان ثقة الشعب بها بما تظهرها افعالها، وأولها حل ازمة الكهرباء والمحروقات واموال المودعين وحقوق الموظفين، وأن تكبح المحتكرين وتجار الدولار، حتى تنال ثقة شعبية لم تنلها حكومة من قبلها..الناس منتظرون والآمال المعقودة على حكومة “معا للانقاذ” قابلة للتحقق إن عملت وفق اولويات المصلحة الوطنية لا الحسابات السياسية الداخلية الضيقة والخارجية الحاقدة، وإن اعتبرت ان الكهرباء لا دين ولا مذهب ولا لون سياسيا لها، وانما حاجة وطنية وجب تأمينها من اي دولة صديقة او شقيقة، وان اوجاع اللبنانيين وجوعهم عابرة للاصطفافات السياسية وللمزايدات الانتخابية التي بدأت باكرا من على منبر جلسة الثقة الحكومية..فالمطلوب اعادة تدوير الاقتصاد على اسس جديدة ترتكز على الانتاج وتنويع العلاقات شرقا وغربا كما دعت كتلة الوفاء للمقاومة عبر النائب حسن فضل الله، اما للمحترقين بالمازوت الايراني الذي استقدمته المقاومة لاطفاء بعض من اوجاع الناس، فقد دعاهم النائب علي عمار لاحترام عقول اللبنانيين، فالذي احرق البلد وهيبته هو السياسات الحكومية الريعية الخاطئة على مدى عقود، لا المبادرة الانسانية التي قامت بها المقاومة..وفيما كانت جلسات مناقشة الحكومة مستمرة، كانت مهمة شركة الامانة للمحروقات متواصلة لايصال المازوت المجاني الى مستحقيه في مختلف المناطق اللبنانية، مع تكثيف عملية التوزيع، وكذلك عملية ادخال صهاريج المازوت الايراني الى لبنان عبر سوريا..

مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون أم تي في"

المازوت الايراني يلاحق حكومة ميقاتي حتى اثناء نيلها الثقة! فالمسؤولون عن مجلس النواب نسوا او تناسوا ان الكهرباء تنقطع في لبنان ، ونسوا او تناسوا ان لا امكان لتنظيم نشاط مهما كان نوعه اذا لم تتأمن طاقة كهربائية بديلة عن كهرباء الدولة غير المتوافرة في معظم الاحيان! لذا بقي نواب الامة خارج القاعة العامة لقصر الاونسيكو خمسا وثلاثين دقيقة ، فعانوا للمرة الاولى ربما ما يعانيه معظم الناس كل يوم! انها نقطة ايجابية سجلت. لكن النقطة السلبية ان حزب الله هو الذي تدخل فاتى بمولدين كهربائيين الارجح انهما رفدا بالمازوت الايراني . فما هذه الدولة التي تعجز عن تأمين الكهرباء او على الاقل مولدات كهربائية ليعقد مجلس نوابها جلسة ثقة؟ وما هذه المؤسسة البرلمانية العاجزة عن استباق مسألة قطع الكهرباء؟ والاهم ما هذا الاستسلام امام حزب الله؟ وهل معقول ان نعيش في جمهورية ، مولدات حزب الله هي نجمة جلسة الثقة بلا منازع؟



ولأن الامر كذلك فان ما قبل الجلسة بدا اهم بكثير من الجلسة في ذاتها. فالثقة مضمونة وباكثرية واضحة ، والكلمات لم تقدم ولم تؤخر في شيء ، بل كانت مجرد عراضات كلامية لا جدوى منها ولا فائدة . في المقابل معاناة الناس مستمرة . يكفي ان نشير الى ان المحطات اما مقفلة تماما او مزنرة بطوابير لا تنتهي . ومع ان البنزين سيصبح متوافرا نسبيا في اليومين المقبلين ، لكن المادة لن تصبح متوافرة بشكل طبيعي قبل رفع الدعم . وقد ترددت معلومات اليوم انه لن يحصل نهائيا قبل فترة تراوح بين عشرة وخمسة عشر يوما من اليوم . فاذا كان رفع الدعم حتميا وقدرا لا بد منه فلماذا تأجيله ، الا اذا كان قصد المسؤولين الامعان في اذلال الناس وتيئيسهم وغرز السكين في جرحهم النازف؟ على اي حال انها النتيجة الطبيعية لسلطة تنفيذية عاجزة وفاسدة ، ولسلطة تشريعية لا تحاسب ولا تراقب ويكتفي معظم اركانها برفع ايديهم لمنح الثقة " ع السريع وع العمياني" . مع ذلك ايها اللبنانيون: ما تنسو ترجعو تنتخبون هني ذاتن!



مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون او تي في"



كانت الجلسة مخصصة لنقاش البيان الوزاري ومنح الحكومة الثقة، فحولها بعض النواب إلى جلسة لحجب الثقة عن أنفسهم، بفعل مداخلاتهم المملة، ومطولاتهم الفارغة من أي مضمون، باستثناء الترويج الانتخابي الباهت، بفعل الكلمات الممجوجة والعبارات المكررة، التي لا تقدم أو تؤخر.



فبالفعل، لولا كلمة النائب جبران باسيل اليوم، لما شعر الناس بالجلسة. فما أن اعتلى رئيس التيار الوطني الحر المنبر، وبعدما كسف توقعات بعض الإعلاميات والإعلاميين بأنه لن يحضر، مع التسويق السلبي المعتاد، حتى استفز كلامه عن مهربي الأموال عددا لا بأس به من النواب، فاستشاطوا غيظا وأكدوا المؤكد للرأي العام… وحتى بعد انتهاء مداخلة باسيل ومغادرته الأونيسكو، ندر أن تحدث نائب أو تكلمت نائبة، من دون الرد على كلامه، الذي صوب البوصلة في أكثر من اتجاه.



وفي وقت ركزت مداخلات نواب المستقبل على تبرئة الرئيس سعد الحريري الذي غاب عن الجلسة، من تهمة تأخير تشكيل الحكومة، من دون أن تخلو من محاولات تهجم على رئيس الجمهورية، صبت القوات اللبنانية جام نيراتها السياسية على التيار الوطني الحر، ولسان حالها “براءة براءة” من ملفي الفيول المغشوش ومحروقات ونيترات البقاع.

اما سائر الكتل والنواب، فلم تخرج كلماتهم عن المتوقع، ليبقى ان العبرة، لا في ثقة النواب، بل في ثقة الشعب، المحجوبة حتى الآن، على رغم ثقة النواب.



مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون ال بي سي"



شر البلية ما يضحك ! من يدري ؟ فقد يكون لنقيب أصحاب المولدات عبدو سعاده حظا في ان يصبح وزير المولدات في اي تعديل وزاري . لم لا . فلولا المولدات لما انعقدت جلسة الثقة اليوم ، هذه الثقة مدينة للمولدات وللمازوت الذي توافر لها, والذي اختلفت المصادر النيابية على من زود مجلس النواب به :

مصدر تحدث عن أن شركة " الأمانة " التابعة لحزب الله التي توزع المازوت الإيراني ، هي التي زودت المجلس بالمازوت . سرعان ما نفي الخبر ، ربما خشية من العقوبات ، فجاء الخبر أن شركة مازوت أبو عبدالله هي من وفرت المازوت للمجلس .



على ضوء الشموع ، ثم بفضل مولدات ومازوت مجهول معروف المصدر ، عقدت جلسة الثقة بشكل مستعجل، حتى إن رئيس المجلس طلب من الرئيس ميقاتي أن يقفز فوق بعض الفقرات من البيان الوزاري, لأن النواب يعرفونها . الجلسة بقيت هادئة إلى أن انفجرت بين حليفي الأمس جبران باسيل وإيلي الفرزلي . فأثناء حديث باسيل عن أن نوابا هربوا أموالا إلى الخارج ، انفجر الفرزلي وخاطب باسيل قائلا : اتحداك أن تسمي ، لأن ما تقوله اعتداء على النواب . توسع السجال داخل القاعة فانضم اليه النائبان سليم عون وفريد الخازن ، قبل ان يستوعب الرئيس بري الإشتباك .



في المحصلة ، لا يعول إلا على أداء الحكومة، لا على ثقة " رفع العتب " ، فالمهم هو الإنتاجية لا مجرد رفع الأيادي لمنح الثقة .





مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون الجديد "



ثقة على المازوت.. والجلسة المقبلة " عالحطب " فحكومة "معا نحو الانقاذ" وجدت نفسها مقطوعة من التيار و"يكدها العرق" ساعة كاملة قبل أن تصل فرق الإغاثة من صهاريج " أبو عبدالله" الذي لم يرد في البيان الوزاري لكنه شكل أولى دعائم الإنقاذ والدعم الاحتياطي جهز عبر نواب من حزب الله الذين انخرطوا في الخدمة وأعلنوا التعبئة العامة في المولدات الدقيقة فهل هناك ثقة بالرواية؟



كيف تنقطع جلسة محددة مسبقا من التزويد بما يشغلها ولا يتدبر القيمون على المجلس أمرهم قبل أيام من انعقادها؟ أم كتب لنجيب ميقاتي ثقة "عالعمياني" وبلمح بصر اختصر رئيس الحكومة قراءة بيانها الوزاري بطلب من رئيس مجلس النواب الذي طلب اليه "التقنين" لأن الجلسة قد تتعرض لتيار معطل لكن التعطيل كاد يتسرب من احتدام المعركة داخل الأونيسكو لاسيما مع كلام النائب جبران باسيل وتفجيره قنابل مالية موقوتة واتهامه عددا من النواب والوزراء بتحويل أموال إلى الخارج لكن باسيل رفض تزويد الحاضرين بالأسماء واضعا المجالس بأمانات بري" وفتح رئيس التيار فجوة في عنبر القوات واتهمها لصقا بنترات ومازوت الصقر ما دفع معراب إلى شن أعنف هجوم على باسيل الذي يقوم بعملية هروب إلى الأمام في حال إنكار تامة لأخطائه وخطاياه كلها في محاولة يائسة لتلطيخ صورة كل الآخرين معه وفق قاعدة "إذا مش قادر تخلص حالك خلص على الكل معك" ضرب باسيل ضربتين وهرب .. أعطى الثقة لكنه "مرجحها" على هوى الانتخابات المقبلة وقال: لا شيء يلزمنا ولم نعط وعودا وأبقى على نزع الثقة احتمالا في الأشهر المقبلة .



غير أن موقف باسيل من الثقة المهتزة أسس ل"إجر بالحكومة ..وإجر ببور الانتخابات" وكما رئيس التيار فإن خطابات الأونيسكو جاءت لتفتتح أولى المعارك الانتخابية وكل في اتجاه لتحصيل الحاصل من القوات التي انزرعت في المجلس بمرافعات وتعنيف سياسي .. الى المستقبل الذي وقف له حزب الله بغواصات النائب علي عمار وصولا إلى الحزب نفسه المجهز بمعدات إنقاذ إيرانية لمنح ثقة بمازوت مخصب على أن الحزب مرر رسائل تمنح الحكومة تأشيرة عبور لمفاوضة صندوق النقد الدولي عبر إشارة النائب حسن فضل الله إلى أن استنئاف التفاوض مع الصندوق على قاعدة الندية بين طرفين متساويين وعدم القبول بالوصفة الجاهزة .



وإذا كان هناك من كلام ثقة في المجلس فقد منح للنائب المخلوع عن حزب القوات سيزار معلوف عندما قرر التصويت هذه المرة الى جانب القوات بحجب الثقة لكنه كرر إفادته ب" شكرا إيران " هي جلسة ستنتهي الليلة بالتصويت على انطلاق عجلات حكومة ميقاتي .. لكن من سبب لها الأرق كان النائب جميل السيد الذي قدم مداخلته على ألحان الموسيقار ملحم بركات ليقول لميقاتي " من فرح الناس عرفنا أنك جايي " ..قبل أن يتلو خطابا بمعزوفة مغايرة

وبتأليف وتلحين محمد نجيب ميقاتي فإن حكومة معا للإنقاذ التي ستنال الثقة اليوم .. ستصبح

حكومة تصريف الاعمال لما بعد العهد ولو على ضوء الشمعة.