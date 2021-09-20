لبنان

وزير الثقافة رداً على بعض النواب: القاضي خير من حمل أمانة الهم العام

Lebanon 24
20-09-2021 | 16:40
A-
A+
Doc-P-866049-637677782076157601.jpg
Doc-P-866049-637677782076157601.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ردّ وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى، في شكل غير مباشر على "تعليقات ساقها تلميحا وتصريحا عدد قليل من النواب ممن حجبوا ثقتهم عن الحكومة لمآخذ وبينها إشتمالها على قضاة".
 
وقال المرتضى: "لا عجب أن ينتقى قضاة ليكونوا بين الوزراء في الحكومة الحالية، كما وأن الأمر لا يشكل سابقة، وقد أثبتت التجارب لمن تولى التجربة الوزارية من القضاة عبر تاريخ الحكومات في لبنان، أن القاضي كان من خير من حمل امانة الهم العام ومهمة السعي إلى تحقيق المصلحة العامة".

وتابع: "وأما نحن القضاة الموجودون راهنا في هذه الحكومة، فمسؤوليتنا مضاعفة: المسؤولية الأولى تتمثل في مهمة السعي إلى تحقيق الخلاص وبث الأمل، والمسؤولية الثانية تتمثل في ان نعكس في ادائنا الوزاري صورة ترتقي إلى صورة قضاة لبنانيين يحملون هم إحقاق الحق وبث العدل ويعملون في صمت وفي ظروف ولا اصعب".

وختم: "وأما لمن سأل: ماذا صنعنا قبلا لكي يعول علينا في مهامنا الحاضرة فنجيبه: أنت قبل غيرك تعرف الجواب على هذا السؤال... كنا في بساطة ومن دون فخر قضاة كما يقتضي أن يكون عليه القضاة... ونضيف له: (العرب تعرف ما أنكرت والعجم)".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:09 | 2021-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2021-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2021-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:21 | 2021-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:08 | 2021-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:28 | 2021-09-20
17:19 | 2021-09-20
17:12 | 2021-09-20
17:05 | 2021-09-20
17:02 | 2021-09-20
16:55 | 2021-09-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website