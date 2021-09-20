لبنان

إلغاء زيارة إلى عاصمة كبرى

Lebanon 24
20-09-2021 | 17:05
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أُلغيت زيارة رئيس حزب وسطي إلى عاصمة كبرى، بعيداً عن الإعلام، بعدما تأجلت مراراً لأسباب مجهولة، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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