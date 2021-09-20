لبنان

استبعاد

Lebanon 24
20-09-2021 | 17:12
A-
A+
Doc-P-866056-637677800529909053.jpg
Doc-P-866056-637677800529909053.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يستبعد دبلوماسي لبناني انعكاس الخلاف الأميركي الفرنسي الكبير سلباً على محاولة إخراج لبنان من عنق الزجاجة، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
مواضيع ذات صلة
وزير خارجية فرنسا: الأوروبيون يجب أن يتحدوا ويكونوا معا في كل التحديات
lebanon 24
21/09/2021 03:42:58 Lebanon 24 Lebanon 24
تفكيك شبكة لتهريب المهاجرين بين المغرب وفرنسا
lebanon 24
21/09/2021 03:42:58 Lebanon 24 Lebanon 24
ماكرون يطلب "الصفح" من الجزائريين الذين قاتلوا في صفوف جيش فرنسا بالجزائر
lebanon 24
21/09/2021 03:42:58 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الوزراء البريطاني: فرنسا "حليف وثيق" نتشارك معها الكثير وسنتحدث إلى الجميع لإنجاح اتفاق أوكوس الدفاعي
lebanon 24
21/09/2021 03:42:58 Lebanon 24 Lebanon 24

اميركا

فرنسا

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:09 | 2021-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2021-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2021-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:21 | 2021-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:08 | 2021-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:28 | 2021-09-20
17:19 | 2021-09-20
17:05 | 2021-09-20
17:02 | 2021-09-20
16:55 | 2021-09-20
16:54 | 2021-09-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website