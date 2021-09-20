لبنان

جلسة الحكومة الأولى قد تُعقد الخميس

Lebanon 24
20-09-2021 | 17:28
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أوضحت مصادر مطلعة لـ"اللواء" أن "تواصلاً سيتم بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي للإتفاق على عقد جلسة للحكومة هي الأولى بعد نيلها الثقة".  
وأفادت أن "الجلسة قد تعقد يوم الخميس بعد ثمان وأربعين ساعة من ابلاغ الوزراء عن موعد الجلسة". 
وعمّا إذا كانت الجلسة ستضم جدول أعمال فإن المصادر لم تؤكد ذلك لأن الأمر يتصل بتفاهم  بين الرئيسين عون وميقاتي.
المصدر: اللواء
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