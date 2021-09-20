27
o
بيروت
29
o
طرابلس
28
o
صور
28
o
جبيل
27
o
صيدا
28
o
جونية
27
o
النبطية
25
o
زحلة
25
o
بعلبك
28
o
بشري
28
o
بيت الدين
28
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
معارك العهد وخصومه... قبل الثقة وبعدها!
Lebanon 24
20-09-2021
|
22:12
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتبت" النهار": القلة القليلة من اللبنانيين التي أتاحت لها إمكانات الحصول على التغذية الكهربائية متابعة جلسة مناقشة البيان الوزاري لحكومة الرئيس نجيب ميقاتي ونيلها في نهايتها ثقة نيابية كان يتوقع ان تكون أكبر مما نالته، يجب ان تكون قد تيقّنت مع المراقبين والمعنيين السياسيين، بأن مساراً شاقاً للغاية لهذه الحكومة بدأ مع الثقة، وكان ثمة الكثير من مؤشراته في مجريات الجلسة نفسها. اذ ان العينة الساخرة الأولية التي طبعت هذه الجلسة تمثلت في التأخير الذي طرأ على موعد انعقادها لفترة تجاوزت الساعة مع انقطاع المازوت والعطل الذي طرأ على المولد بما شكل تماهياً حياً في مسرح الاونيسكو مع بيوت اللبنانيين في كل المناطق تحت وطأة ازمة المحروقات والطاقة الخانقة. ثم ان الحكومة التي قطعت عهوداً والتزامات على نفسها توازي عملية انقاذية هائلة للبنان من أزماته الكارثية وفي مقدمها الازمات الأشد إلحاحاً كأزمات المحروقات والكهرباء والدواء والاستشفاء، ومن ثم الازمة المالية والاقتصادية، سرعان ما ذكرتها جلسة الثقة بأن تنفيذ الحد الأدنى من هذه الالتزامات والتعهدات يحتاج إلى فريق عمل متجانس ومتفق على استراتيجية انقاذية وليس مجموعة ممثلين للقوى السياسية تتأثر بتناقضاتهم المتفجرة ومعاركهم السياسية وأجنداتهم الخاصة. هذا البعد السلبي قفز بقوة أمس إلى المشهد الحكومي والنيابي حين قرر ممثل العهد ورئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل ان يوظف "جميله" على الحكومة بمنحها الثقة ويستثمره في حملة هجومية اتهامية على خصومه، وكذلك على النواب بالجملة وحاكمية مصرف لبنان موجهاً إليهم التُهم بتهريب الأموال إلى الخارج منزهاً فريقه فقط وجاعلاً منه وحده امرأة القيصر. وإذا كان باسيل أشعل في وجهه ردوداً عنيفة كهربت الجلسة، فان السجالات الحادة الأخرى التي جرت في الجلسة المسائية بين نواب من "تيار المستقبل" و"القوات اللبنانية" من جهة و"حزب الله، من جهة أخرى حول مسائل سيادية حارة كالنفط الإيراني والتنقيب الإسرائيلي عن النفط، شكلت النصف الاخر من الرسم السياسي المعقد الذي تجتازه البلاد والذي يتصاعد تباعاً في رحلة العبور الشاق نحو الانتخابات النيابية. ولذا لم يكن نيل الثقة المحسومة أصلا الحدث البارز مقدار ما بدت الجلسة انعكاساً مصغراً لما ينتظر الحكومة من تحديات وافخاخ من داخلها وخارجها سواء بسواء.
المصدر:
النهار
تابع
الأكثر قراءة
أرقام مخيفة.. إليكم سعر البنزين في لبنان بعد رفع الدعم
Lebanon 24
أرقام مخيفة.. إليكم سعر البنزين في لبنان بعد رفع الدعم
12:09 | 2021-09-20
20/09/2021 12:09:43
Lebanon 24
Lebanon 24
ملكة جمال لبنان السابقة بإطلالة مُثيرة للجدل.. فتحة تصل لأعلى الساق ومتابعون: هذه تنورة أو كاش مايوه؟ (صور)
Lebanon 24
ملكة جمال لبنان السابقة بإطلالة مُثيرة للجدل.. فتحة تصل لأعلى الساق ومتابعون: هذه تنورة أو كاش مايوه؟ (صور)
04:00 | 2021-09-20
20/09/2021 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
5 أبراج تمتلك الحدس العالي والتوقع.. إحساسها لا يخيب فلا تخدعوها
Lebanon 24
5 أبراج تمتلك الحدس العالي والتوقع.. إحساسها لا يخيب فلا تخدعوها
09:50 | 2021-09-20
20/09/2021 09:50:00
Lebanon 24
Lebanon 24
دولار السوق الموازية يرتفع... هذه تسعيرته المسائية
Lebanon 24
دولار السوق الموازية يرتفع... هذه تسعيرته المسائية
14:21 | 2021-09-20
20/09/2021 02:21:33
Lebanon 24
Lebanon 24
لا كهرباء في كل لبنان!!
Lebanon 24
لا كهرباء في كل لبنان!!
04:50 | 2021-09-20
20/09/2021 04:50:55
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
02:45 | 2021-09-21
سوريا "تستغل" الوضع لفرض شروطها بهذه الطريقة
02:40 | 2021-09-21
وأخيرا خبر سار عن أزمة المحروقات
02:30 | 2021-09-21
الطقس سينقلب.. امطار وعواصف رعدية وانخفاض بالحرارة في هذا الموعد
02:30 | 2021-09-21
لبنان الأول عربياً: تحويلات المغتربين بالدولار.. اقتصاد رديف!
02:30 | 2021-09-21
نواب عقدوا جلسة جانبية وتحسّروا على هذا الامر
02:20 | 2021-09-21
مجرزة بيئية في بينو! (صور)
فيديو
فيديو اختطاف يثير الرعب... اعتدوا على شاب ووضعوه داخل صندوق سيارة!
Lebanon 24
فيديو اختطاف يثير الرعب... اعتدوا على شاب ووضعوه داخل صندوق سيارة!
15:47 | 2021-09-20
21/09/2021 09:47:59
Lebanon 24
Lebanon 24
زياد برجي يحسم جدل طلاقه بطريقة غير متوقعة (فيديو)
Lebanon 24
زياد برجي يحسم جدل طلاقه بطريقة غير متوقعة (فيديو)
11:00 | 2021-09-20
21/09/2021 09:47:59
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو يُحدث ضجة.. فيفي عبده: "كنت فاكرة الناس بتخلف من ركبها"!
Lebanon 24
فيديو يُحدث ضجة.. فيفي عبده: "كنت فاكرة الناس بتخلف من ركبها"!
04:00 | 2021-09-17
21/09/2021 09:47:59
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact