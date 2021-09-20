لبنان

حلحلة في ملف ازمة المحروقات

Lebanon 24
20-09-2021 | 22:30
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من المتوقّع أن تشهد أزمة المحرقات حلحلة بدءاً من الغد بحسب مصادر نفطية لـ"البناء" التي أكدت بأن معظم الشركات بدأت بتوزيع البنزين على المحطات على أن تخف أزمة الطوابير تدريجياً خلال اليومين المقبلين.
وأشار رئيس تجمع الشركات المستوردة للنفط جورج فياض، إلى أن "الكميات المدعومة من المازوت ستسلم فقط للقطاعات الحساسة كالمستشفيات والأفران، وهناك كميات ستوزع تدريجياً إلى السوق ولكن بالسعر غير المدعوم".
وأوضح أنه "خلال يومين سيصبح البنزين متوافراً في الأسواق، ورفع الدعم نهائياً عنه سيكون خلال 10 إلى 15 يوماً".
المصدر: البناء
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