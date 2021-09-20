لبنان

ملف الترسيم في "ملعب" عون!

Lebanon 24
20-09-2021 | 22:37
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كتب ابراهيم ناصر الدين في" الديار": "تتعامل مختلف الاطراف السياسية بحذر شديد مع ملف ترسيم الحدود البحرية بعد منح اسرائيل شركة هالبرتون حق التنقيب في حقل كاريش في المنطقة المتنازع عليها مع لبنان، بعد اخفاق الجانب اللبناني في تثبيت حقوقه بفعل المناكفات السياسية ولعبة المصالح مع الولايات المتحدة الاميركية التي تواصل ضغوطها على المسؤولين اللبنانيين للتساهل في هذا الملف.. وفي هذا السياق، ترى مصادر سياسية معنية بالملف ان لبنان ارتكب "فولا" كبيرا من خلال توجيه وزارة الخارجية شكوى لمجلس الأمن الدولي طالبة منه في الرسالة التأكد من أن أعمال تقييم التنقيب لا تقع في الرقعة الخلافية لان الوثيقة اللبنانية الموجودة في المنظمة الدولية تعتبر الخط 23 حدودا لبنانية بحرية وليس الـ29، وهكذا سيتم منح اسرائيل «صك براءة» في ملف التنقيب!
ولفتت تلك الاوساط، الى ان "الكرة" الان في ملعب رئيس الجمهورية ميشال عون الذي يحتجز مرسوم التعديل في جاروره منذ المفاوضات الاخيرة التي قدمت فيها قيادة الجيش خارطة تثبت الحقوق اللبنانية على الخط 29، والامر لا يحتاج سوى الى توقيعه وارسال التعديل الى الامم المتحدة، ودون ذلك ستضيع حقوق لبنان الغازية... وبعيدا عن الاضواء تجري اتصالات حثيثة مع بعبدا التي لم تعط بعد اجوبة واضحة حيال هذا الامر، فالرئاسة الاولى في موقف حرج وهي الان بين امرين اما التفريط بالحقوق اللبنانية، او اغضاب واشنطن وتوقيع المرسوم وتحمل التداعيات السياسية، بعد تقديم وعد رئاسي للاميركيين بأن خط 29 قد طوي الى غير رجعة، ووفقا للمعلومات، فإن الحسم لن يتاخر، وستكون الصورة واضحة في الايام المقبلة".
المصدر: إبراهيم ناصر الدين - الديار
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