27
o
بيروت
29
o
طرابلس
28
o
صور
28
o
جبيل
27
o
صيدا
28
o
جونية
27
o
النبطية
25
o
زحلة
25
o
بعلبك
28
o
بشري
28
o
بيت الدين
28
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
ملف الترسيم في "ملعب" عون!
Lebanon 24
20-09-2021
|
22:37
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتب ابراهيم ناصر الدين في" الديار": "تتعامل مختلف الاطراف السياسية بحذر شديد مع ملف ترسيم الحدود البحرية بعد منح اسرائيل شركة هالبرتون حق التنقيب في حقل كاريش في المنطقة المتنازع عليها مع لبنان، بعد اخفاق الجانب اللبناني في تثبيت حقوقه بفعل المناكفات السياسية ولعبة المصالح مع الولايات المتحدة الاميركية التي تواصل ضغوطها على المسؤولين اللبنانيين للتساهل في هذا الملف.. وفي هذا السياق، ترى مصادر سياسية معنية بالملف ان لبنان ارتكب "فولا" كبيرا من خلال توجيه وزارة الخارجية شكوى لمجلس الأمن الدولي طالبة منه في الرسالة التأكد من أن أعمال تقييم التنقيب لا تقع في الرقعة الخلافية لان الوثيقة اللبنانية الموجودة في المنظمة الدولية تعتبر الخط 23 حدودا لبنانية بحرية وليس الـ29، وهكذا سيتم منح اسرائيل «صك براءة» في ملف التنقيب!
ولفتت تلك الاوساط، الى ان "الكرة" الان في ملعب رئيس الجمهورية ميشال عون الذي يحتجز مرسوم التعديل في جاروره منذ المفاوضات الاخيرة التي قدمت فيها قيادة الجيش خارطة تثبت الحقوق اللبنانية على الخط 29، والامر لا يحتاج سوى الى توقيعه وارسال التعديل الى الامم المتحدة، ودون ذلك ستضيع حقوق لبنان الغازية... وبعيدا عن الاضواء تجري اتصالات حثيثة مع بعبدا التي لم تعط بعد اجوبة واضحة حيال هذا الامر، فالرئاسة الاولى في موقف حرج وهي الان بين امرين اما التفريط بالحقوق اللبنانية، او اغضاب واشنطن وتوقيع المرسوم وتحمل التداعيات السياسية، بعد تقديم وعد رئاسي للاميركيين بأن خط 29 قد طوي الى غير رجعة، ووفقا للمعلومات، فإن الحسم لن يتاخر، وستكون الصورة واضحة في الايام المقبلة".
المصدر: إبراهيم ناصر الدين - الديار
تابع
الأكثر قراءة
أرقام مخيفة.. إليكم سعر البنزين في لبنان بعد رفع الدعم
Lebanon 24
أرقام مخيفة.. إليكم سعر البنزين في لبنان بعد رفع الدعم
12:09 | 2021-09-20
20/09/2021 12:09:43
Lebanon 24
Lebanon 24
ملكة جمال لبنان السابقة بإطلالة مُثيرة للجدل.. فتحة تصل لأعلى الساق ومتابعون: هذه تنورة أو كاش مايوه؟ (صور)
Lebanon 24
ملكة جمال لبنان السابقة بإطلالة مُثيرة للجدل.. فتحة تصل لأعلى الساق ومتابعون: هذه تنورة أو كاش مايوه؟ (صور)
04:00 | 2021-09-20
20/09/2021 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
5 أبراج تمتلك الحدس العالي والتوقع.. إحساسها لا يخيب فلا تخدعوها
Lebanon 24
5 أبراج تمتلك الحدس العالي والتوقع.. إحساسها لا يخيب فلا تخدعوها
09:50 | 2021-09-20
20/09/2021 09:50:00
Lebanon 24
Lebanon 24
دولار السوق الموازية يرتفع... هذه تسعيرته المسائية
Lebanon 24
دولار السوق الموازية يرتفع... هذه تسعيرته المسائية
14:21 | 2021-09-20
20/09/2021 02:21:33
Lebanon 24
Lebanon 24
لا كهرباء في كل لبنان!!
Lebanon 24
لا كهرباء في كل لبنان!!
04:50 | 2021-09-20
20/09/2021 04:50:55
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
02:45 | 2021-09-21
سوريا "تستغل" الوضع لفرض شروطها بهذه الطريقة
02:40 | 2021-09-21
وأخيرا خبر سار عن أزمة المحروقات
02:30 | 2021-09-21
الطقس سينقلب.. امطار وعواصف رعدية وانخفاض بالحرارة في هذا الموعد
02:30 | 2021-09-21
لبنان الأول عربياً: تحويلات المغتربين بالدولار.. اقتصاد رديف!
02:30 | 2021-09-21
نواب عقدوا جلسة جانبية وتحسّروا على هذا الامر
02:20 | 2021-09-21
مجرزة بيئية في بينو! (صور)
فيديو
فيديو اختطاف يثير الرعب... اعتدوا على شاب ووضعوه داخل صندوق سيارة!
Lebanon 24
فيديو اختطاف يثير الرعب... اعتدوا على شاب ووضعوه داخل صندوق سيارة!
15:47 | 2021-09-20
21/09/2021 09:48:35
Lebanon 24
Lebanon 24
زياد برجي يحسم جدل طلاقه بطريقة غير متوقعة (فيديو)
Lebanon 24
زياد برجي يحسم جدل طلاقه بطريقة غير متوقعة (فيديو)
11:00 | 2021-09-20
21/09/2021 09:48:35
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو يُحدث ضجة.. فيفي عبده: "كنت فاكرة الناس بتخلف من ركبها"!
Lebanon 24
فيديو يُحدث ضجة.. فيفي عبده: "كنت فاكرة الناس بتخلف من ركبها"!
04:00 | 2021-09-17
21/09/2021 09:48:35
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact