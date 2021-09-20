لبنان

اطلاق نار وطعن بالسكاكين.. إشكال في نهر البارد وسقوط 4 جرحى (صور)

Lebanon 24
20-09-2021 | 23:50
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وقع اشكال مساء امس في مخيم نهر البارد بين عدد من الشبان تخلله اطلاق نار وطعن بالسكاكين.

وقد ادى الاشكال الى اصابة ٤ اشخاص منهم شخصين اصيبا بالنار وشخصين بالسكاكين. 
وقد تم نقلهم الى مستشفى الخير في المنية للعلاج حيث وقع اشكال اخر امام المستشفى ما دفع عناصر الجيش لتطويق المشكلة وتسيير دوريات داخل المخيم احترازياً

وقد قامت مخابرات الجيش بتوقيف مطلق النار وشخصين اخرين ممن شاركوا بالاشكال.
 
 
 
 
 
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