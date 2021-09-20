اطلاق نار وطعن بالسكاكين.. إشكال في نهر البارد وسقوط 4 جرحى (صور)

وقع اشكال مساء امس في مخيم نهر البارد بين عدد من الشبان تخلله اطلاق نار وطعن بالسكاكين.



وقد ادى الاشكال الى اصابة ٤ اشخاص منهم شخصين اصيبا بالنار وشخصين بالسكاكين.





وقد قامت مخابرات الجيش بتوقيف مطلق النار وشخصين اخرين ممن شاركوا بالاشكال. وقد تم نقلهم الى مستشفى الخير في المنية للعلاج حيث وقع اشكال اخر امام المستشفى ما دفع عناصر الجيش لتطويق المشكلة وتسيير دوريات داخل المخيم احترازياًوقد قامت مخابرات الجيش بتوقيف مطلق النار وشخصين اخرين ممن شاركوا بالاشكال.