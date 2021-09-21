لبنان

أكثر من خمسين رأس من الماشية قتلت بالأمس.. وبلدية بقاعصفرين تتحرك (صور)

Lebanon 24
21-09-2021 | 00:09
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صدر عن بلدية بقاعصفرين البيان التالي: 
منذ سنوات يتعرض اهالي بلدتنا لاعتداءات متكررة من قبل عدد ان ابناء بشري الخارجين عن القانون الذين راحو يعثون في الارض فسادا دون حسيب او رقيب يعتدون على المزارعين ليل نهار ويطلقون النار على كل سائح يتنزه قرب القرنة السوداء. ووصل بهم الامر الى نصب كمائن لرعاة الماشية الذين يعتاشون من هذه المهنة الشاقة، وقد تجرء هؤلاء على قتل عدد كبير من رؤس الماشية منذ اشهر قليلة واليوم ومع غياب الدولة عن المحاسبة وعدم اتخاذها اي اجراء لوقف المجرمين عند حدهم، على الرغم من معرفة الاجهزة الامنية والقضائية، اقدم  خفافيش اليل والنهار وتجار الحشيش على تكرار فعلتهم الجبانة وقتلو ليل امس اكثر من خمسين رأس من الماشية ولم يرف لهم جفن ولم يحرك ذلك الدولة اللبنانية بكل اجهزتها.
لذلك فإن بلدية بقاعصفرين ومعها اهالي المنطقة  يحملون الدولة اللبنانية والمسؤولين في بلدة بشري مسؤولية كل ما حصل ويحصل في محيط القرنة السوداء من اعتداءات .
وان ابناء المنطقة لن يتخلوا عن حقوقهم الجغرافية والمادية وعن ارواح الماشية  التي سقطت ظلما بيد الغدارين من ابناء بشري التي نعتبر ان فيها عقلاء تخلو عن دورهم في وأد الفتنة التي يسعى اليها الحاقدون من بينهم .
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