لبنان

مجلس الوزراء "راجع" وميقاتي في بعبدا للتشاور

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
21-09-2021 | 01:00
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اما وقد نالت حكومة "معا للانقاذ" ثقة المجلس النيابي، فقد انطلقت سريعا ورش العمل الحكومية لوضع الحلول الضرورية للملفات الملحة، لا سيما الخدماتية والطبية الملحة.

وفي هذا السياق ، من المقرر ان يزور رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي رئيس الجمهورية ميشال عون للتشاور ، في موازاة بدء التحضيرات لعقد الجلسات المتتالية لمجلس الوزراء واعداد جداول اعمالها وفق الاولويات.

كما حدد  رئيس الحكومة جدولا بسلسلة اجتماعات وزارية متخصصة ستعقد تباعا لبحث الملفات المطروحة، كل ملف على حدة، على غرار النهج الذي اعتمده في حكومته السابقة، بما يساعد على انجاز الاقتراحات العملية للحلول المطلوبة قبل عرضها على مجلس الوزراء.

وفي تعليقه على اجواء جلسة الثقة اكتفى الرئيس ميقاتي بالقول ليل امس"حرية الرأي والنقاش امر مصان وعلينا كحكومة ان نصغي الى كل الاراء. ما هو جيد  نأخذه بعين الاعتبار، وما هو نابع من اعتبارات شخصية نصغي اليه ونكمل عملنا".

المصدر: لبنان 24

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