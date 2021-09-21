عبد الله: ما هي كلفة ترددنا؟

غرد النائب بلال عبد الله عبر حسابه على تويتر:

"ملفت جدا، غياب وصمت هيئة إدارة قطاع النفط عن كل ما يجري في هذا الملف.الرأي العام اللبناني، والذي يعرف كفاءة ومهنية أعضاء هذه الهيئة، يتشوق ليسمع رأيها واقتراحاتها عما يجري من نشاط نفطي وغازي في مجمل منطقة البحر المتوسط المتاخمة لمنطقتنا الاقتصادية.سؤالي لهم، ما هي كلفة ترددنا؟"