عبد الله: ما هي كلفة ترددنا؟

ملفت جدا،غياب وصمت هيئة إدارة قطاع النفط عن كل ما يجري في هذا الملف.
الرأي العام اللبناني ،والذي يعرف كفاءة ومهنية أعضاء هذه الهيئة،يتشوق ليسمع رأيها وأقتراحاتها عما يجري من نشاط نفطي وغازي في مجمل منطقة البحر المتوسط المتاخمة لمنطقتنا الأقتصادية.
سؤالي لهم،ما هي كلفة ترددنا؟
— Bilal abdallah (@Bilalabdallah18) September 21, 2021
ملفت جدا،غياب وصمت هيئة إدارة قطاع النفط عن كل ما يجري في هذا الملف.
الرأي العام اللبناني ،والذي يعرف كفاءة ومهنية أعضاء هذه الهيئة،يتشوق ليسمع رأيها وأقتراحاتها عما يجري من نشاط نفطي وغازي في مجمل منطقة البحر المتوسط المتاخمة لمنطقتنا الأقتصادية.
سؤالي لهم،ما هي كلفة ترددنا؟