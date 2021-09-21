لبنان

سوريا "تستغل" الوضع لفرض شروطها بهذه الطريقة

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
21-09-2021 | 02:45
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يستمر الحديث عن استجرار الغاز والكهرباء الى لبنان عبر سوريا لحل ازمة الطاقة، ويتردد ان  عمليات صيانة انبوب الغاز التي تحدثت عنها الجهات السورية تستغرق وقتا طويلا.

لكن مصدرا متخصصا وبارزا في ملف النفط والغاز والربط الخماسي العربي افاد  أن أنبوب الغاز في الأراضي السورية لا يحتاج لأي صيانة، اقله  في القسم الذي يصل الى لبنان، لكن  الدبلوماسية السورية عمدت الى ربط إستجرار الغاز باستجرار الكهرباء ، دون الفصل بينهما ، في  محاولةٍ منها لحث الجهات الدولية  او دفعها إلى إصلاح الأبراج الكهربائية الحديدية العملاقة الخمسة التي تربط المحافظات السورية ، مع أن هذا الأمر  لا علاقة  له  بوصول الكهرباء ، أي  كمية ال ٢٧٠ ميغا ، من محطة ريف دمشق الى محطة كساره في زحلة.

ويقول الخبير الذي يعمل دوليا ان سوريا  تحاول الافادة من الرغبة الدولية والأميركية بمساعدة لبنان في  مجال الطاقة لفرض شروطها .

المصدر: لبنان 24

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