نواب عقدوا جلسة جانبية وتحسّروا على هذا الامر

علّق عددٌ من النواب المستقلين ومعظمهم من العسكريين المتقاعدين في جلسةٍ جانبية في قصر الأونيسكو على الأجواء التي سادت جلسة الثقة بالأمس، فاعتبروا آسفين أن غالبية الأحزاب والتكتلات الحزبية لم تناقش مضمون البيان الوزاري نهائياً، كما لم تناقش الحكومة في أي بند أو أي فقرة أو خطة، فكانت الكلمات التي القيت عن سابق تصور وتصميم تصفية حسابات قديمة من المرحلة التي سبقت تأليف حكومة الرئيس ميقاتي. واسف النواب لعدم مبالاة هذه الكتل بوضع الشعب اللبناني مع العلم أن معظمها ممثل في حكومة "معاً للإنقاذ" التي تعتبر مهمتها اساسية لوقف الإنهيار .

"الجلسة النيابية الجانبية" خلُصت الى أن القوى السياسية ، بالرغم من إدراكها لما وصل إليه الوضع، ما زالت تعطي الاولوية للشعبوية وإطلاق الحملات الإنتخابية على المباشرة بالإصلاح ومعالجة الأزمات .