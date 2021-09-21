لبنان

حادث سير مروع على طريق بعلبك الدولية

Lebanon 24
21-09-2021 | 01:38
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وقع حادث سير مروع على طريق بعلبك الدولية بالقرب من معهد الشيخ محمد يعقوب التقني - الطيبة ما ادى الى وفاة الشاب علي ملحم طليس وجرح كل من احمد زيتون و ميثم يونس وحالة الاخير حرجة وتم نقلهم جميعا الى احد مستشفيات المنطقة للمعالجة.  
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حادث سير

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