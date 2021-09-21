وقع حادث سير مروع على طريق بعلبك الدولية بالقرب من معهد الشيخ محمد يعقوب التقني - الطيبة ما ادى الى وفاة الشاب علي ملحم طليس وجرح كل من احمد زيتون و ميثم يونس وحالة الاخير حرجة وتم نقلهم جميعا الى احد مستشفيات المنطقة للمعالجة.