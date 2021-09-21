مجرزة بيئية في بينو! (صور)

شهدت بلدة بينو مجزرة بيئية بحق أشجارها، إذ عمد مجهولون على قطع عدد من الأشجار المعمرة والمثمرة منها في كروم بلدة بينو في محلّة المراح ودبش الصنوبر في خراج البلدة.

وأوضحَ رئيس بلدية بينو الأسبق "فايز الشاعر" لـ "لبنان 24" أن قُطاع الأشجار أصبحوا معروفين لدى الأجهزة الأمنية ومأموري الأحراش ووزارة الزراعة بالاسماء، طالباً إتخاذ أقصى درجات العقوبة بحقهم، واشار الى أن هناك فرقا بين عملية تشحيل الأشجار وبين القضاء على الثروة الحرجية البيئية من خلال القطع العشوائي والذي يسبب أضراراً جسيمة بحق الطبيعة وأرضها.

الى ذلك، ناشد الاهالي الاجهزة الامنية والمعنيين بالتحرك الفوري وتوقيف المتورطين.