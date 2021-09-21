الطقس سينقلب.. امطار وعواصف رعدية وانخفاض بالحرارة في هذا الموعد

أفاد الاب ايلي خنيصر المتخصص بالأحوال الجوية عبر صفحته على فيسبوك ان منخفضا جوّيا يضرب شمال ايطاليا ويتّجه تدريجياً نحو تركيا والبحر الأسود ومن المنتظر ان يؤثر على الساحل السوري ومناطق لبنانية عديدة يوم الخميس المقبل ولغاية مساء الجمعة.

أضاف: حالةٌ من عدم الاستقرار تنتظر لبنان تترافق مع تدني بدرجات الحرارة وتساقط امطار محلية ساحلاً وجبلاً بخاصة في المناطق الشمالية.

وتترافق الامطار مع عواصف رعدية وربما تتشكل السيول في بعض المناطق، هذا وسوف تشتد سرعة الرياح لتلامس احياناً، 60 كلم في الساعة.

وشهد لبنان خلال شهر ايلول، هذا العام، حالة عدم استقرار بخاصة في المناطق الشمالية حيث ضربت السيول مناطق عكار، وسوف يشهد حالة ثانية خلال هذا الاسبوع وربما تكون الامطار شبه شاملة.