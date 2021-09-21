لبنان

وأخيرا خبر سار عن أزمة المحروقات

Lebanon 24
21-09-2021 | 02:40
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توقع ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا بعض الحلحلة في أزمة البزين مع نهاية هذا الأسبوع، وفي حديث الى "صوت كل لبنان" أكد أن العقدة كانت عند مصرف لبنان الذي تأخر في تحويل أموال الشركات المستوردة لتتمكن من إفراغ حمولات البواخر.

 

وأمل أبو شقرا في أن تتمكن الحكومة الجديدة من إيجاد حل جذري للأزمة. وطالب وزير الطاقة وليد فياض بإصدار جدول أسعار للمازوت لتتمكن الشركات التي تستورده بالدولار من بيعه بالليرة اللبنانية على المحطات.

 

من جهته، أوضح عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات الدكتور جورج البراكس، في إتصال مع "الوكالة الوطنية للاعلام"، انه ستقوم شركات عدة مستوردة بتوزيع البنزين اليوم على السوق المحلي، وسنشهد اعادة فتح محطات عديدة ابوابها للمواطنين تباعا، وسنشهد في الايام المقبلة تحسنا ملحوظا، وانفراجات في ازمة البنزين تتخطى نهاية شهر ايلول".

 

واشار الى انه "قبل يوم الاربعاء ستقوم ثلاث بواخر تحمل اكثر من مئة مليون ليتر بنزين بتفريغ حمولاتها، بحيث يصبح عندها مخزون البنزين متوفرا للاسواق لفترة تفوق الاسبوعين".

 

وناشد المعنيين المسؤولين، "الاعلان عن الالية التي ستعتمد لرفع الدعم بصورة نهائية عن المحروقات، لمعالجة ما يمكن ان يخلق بلبلة أو ينقلنا الى ازمة من نوع آخر مسبقا".

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