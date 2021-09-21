امتهنوا سرقة المنازل بواسطة الكسر والخلع في جبل لبنان.. هذا مصيرهم

صـدر عـن المديريـة العـامة لقوى الأمن الداخـلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالـي:

حصلت في الآونة الأخيرة عدّة عمليات سرقة، بواسطة الكسر والخلع، من داخل منازل ضمن محافظة جبل لبنان من قبل مجهولين يستقلون دراجات آلية.

بنتيجة الاستقصاءات والتحريّات التي قامت بها القطعات المختصة في شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي، توصلت الى تحديد هوية أفراد العصابة التي تنفذ عمليات السّرقة، وهم:

- ص. ح. (مواليد عام 1998، سوري)

- ط. خ. (مواليد عام 1990، سوري)

- م. ع. (مواليد عام 1995، سوري)

- ح. ر. (مواليد عام 1997، سوري)

أعطيت الأوامر لدوريات الشعبة للعمل على تحديد مكان تواجدهم وتوقيفهم بما أمكن من السرعة.

بتاريخ 14-9-2021، وبعد عملية رصد ومراقبة، تمكنت دوريات الشعبة من تنفيذ كمين محكم في محلة النبعة نتج عنه توقيفهم على متن دراجتين آليتين تم ضبطها -تبين انها تستخدم في عمليات السرقة-وبتفتيشهم ضبط بحوزتهم: /6/ هواتف خلويّة، وجهاز"IPAD"، ومبلغ مالي.

بتفتيش منزل الثاني، الكائن في محلة النبعة، تم ضبط /3/ ساعات يد، وهاتفين خلويين، سلسال لون فضي، وحقيبة ظهر، وحقيبتين نسائيّتين، ومبلغ مالي، إضافةً إلى أدوات وقارص حديدي وملابس، تستخدم جميعها في عمليات السرقة.

بالتحقيق معهم، اعترفوا بتأليفهم عصابة سرقة بواسطة الكسر والخلع، وأنّهم نفّذوا أكثر من /6/ عملیات سرقة من داخل منازل في عدّة مناطق من محافظة جبل لبنان، وأنهم كانوا يبيعون المسروقات في محلّة برج حمود.

على أثر ذلك، قامت دوريات الشعبة بتحديد أماكن بيع المسروقات في برج حمود، وتم ضبط جهازي محمول وسلسال ذهبي.

أجري المقتضى القانوني بحقهم، وأودعوا مع المضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة القضاء.