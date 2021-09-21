لبنان

وفاة شابة اثر حادث سير في مجدليا

Lebanon 24
21-09-2021 | 03:42
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توفيت الشابة "فاطمة غزول" اثر حادث سير وقع ليل امس على طريق القبة - مجدليا.
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