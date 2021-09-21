موت أكثر من 50 رأس غنم... مزرعة مواش في المعمورة تتعرض لهجوم

هاجمت بعيد منتصف ليل أمس مجموعة من الكلاب الشاردة، مزرعة مواش في منطقة المعمورة، بين بلدتي البازورية والبرج الشمالي لصاحبها من آل كساب، وقضت على أكثر من خمسين رأسا من الغنم. وقدرت خسارة المالك بمئات ملايين الليرات.