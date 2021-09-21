إيهاب حمادة: حزب الله خرق الحصار الأميركي وثبت السيادة اللبنانية





وفي حديث لاذاعة النور، ذكّر حمادة بأن "رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد اكد بالامس في جلسة البيان الوزاري ان المقاومة ستكون مراقبة لملف الحدود البحرية وسيكون لها موقف في حال الاعتداء على لبنان"، مشيرا الى "اننا امام استحقاقات داهمة ولا يمكن لنا مراعاة اي ظرف والوضع الاستثنائي بحاجة الى تفعيل اكبر من اجهزة الرقابة لهذه الحكومة".

وأوضح أن "كلمة النائب رعد في جلسة الامس كانت توصيفا دقيقا لأسباب الازمة ومن كان وراءها وكيف استُثمرت وما هو أفق الاستثمار بالنسبة للجانب الاميركي، فمثلت ردا حاسما، وحزب الله خرق الحصار الأميركي وثبت السيادة اللبنانية". أشار عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب ايهاب حمادة، الى أن "المحاسبة والرقابة غائبة كليا في لبنان في المؤسسات وفي ظل غياب الرقابة وصل البلد الى ما وصل اليه"، معتبرا ان "الظروف كانت مختلفة ما قبل هذه الحكومة حيث ان لبنان اصبح مهددا بشكل وجودي لذلك علينا رفع مستوى الرقابة".وفي حديث لاذاعة النور، ذكّر حمادة بأن "رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد اكد بالامس في جلسة البيان الوزاري ان المقاومة ستكون مراقبة لملف الحدود البحرية وسيكون لها موقف في حال الاعتداء على لبنان"، مشيرا الى "اننا امام استحقاقات داهمة ولا يمكن لنا مراعاة اي ظرف والوضع الاستثنائي بحاجة الى تفعيل اكبر من اجهزة الرقابة لهذه الحكومة".وأوضح أن "كلمة النائب رعد في جلسة الامس كانت توصيفا دقيقا لأسباب الازمة ومن كان وراءها وكيف استُثمرت وما هو أفق الاستثمار بالنسبة للجانب الاميركي، فمثلت ردا حاسما، وحزب الله خرق الحصار الأميركي وثبت السيادة اللبنانية".

واضاف،ما اسس له دخول المحروقات من ايران عبر سوريا الى لبنان من ثغرة في الجدار الجائر سوف تكبر والاميركي اعاد تقييم الازمات والحصار فإنقلب السحر على الساحر ما اضطر السفيرة ان تعلن من قصر بعبدا عن استجرار الكهرباء من سوريا.

واشار حمادة الى انه،علينا تحرير الارادة اللبنانية من الإرتهان الدائم للاميركي.

واردف قائلاً: كان لدينا هم حقيقي بضرورة تشكيل الحكومة ولم نبحث عن مصالح خاصة خلال عملية التشكيل وما طرح في عملية المداورة والتبديل عملنا به ولا حكر لوزارة ما على طائفة ما سوى الوزارات ذات الصفات الدستورية.