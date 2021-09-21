لبنان

جريحان بإنقلاب سيارتهما على طريق نهر الحمام داريا

Lebanon 24
21-09-2021 | 04:06
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عمل عناصر الدفاع المدني عند الساعة التاسعة من صباح اليوم، على إنقاذ شابين اصيبا بجروح، اثر إنقلاب الشاحنة العائدة لشركة "التنمية" للدجاج المذبوح على طريق نهر الحمام - داريا الشوف، وهما زياد سمعان ومحمد الحاج حسن، وقد تم نقلهما بسيارات إسعاف تابعة للصليب الأحمر اللبناني، وأخرى خاصة بإحدى الجمعيات، الى مستشفيات اقليم الخروب.


وقد تم إستعمال معدات الإنقاذ بآلية "السيتي فاير" من مركز الدفاع المدني في شحيم .
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