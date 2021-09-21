لبنان

بسبب محطة بنزين... زحمة سير خانقة على اوتوستراد التبانة

Lebanon 24
21-09-2021 | 04:25
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يشهد اوتوستراد التبانه في طرابلس بإتجاه جسر الملوله زحمة سير خانقة بسبب تهافت المواطنين الى احدى محطات الوقود في المنطقة لتعبئة البنزين.
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زحمة سير

طرابلس

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