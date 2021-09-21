لبنان

وصول صهريج المازوت الايراني الى بلدة المنية شمال لبنان

Lebanon 24
21-09-2021 | 04:51
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وصل صهريج كسر الحصار إلى بلدة  المنية شمال لبنان، وكان له استقبال عفوي امام المستشفى الحكومي من قبل أهالي وفعاليات المنطقة .

في المقابل اعلن كمال الخير، امام الحضور انه خلال ال٢٤ساعة ستصل كميات اضافية من قوافل الوعد الصادق المحملة بالمازوت لأهالي الشمال.
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