وصول صهريج المازوت الايراني الى بلدة المنية شمال لبنان

وصل صهريج كسر الحصار إلى بلدة المنية شمال لبنان، وكان له استقبال عفوي امام المستشفى الحكومي من قبل أهالي وفعاليات المنطقة .



في المقابل اعلن كمال الخير، امام الحضور انه خلال ال٢٤ساعة ستصل كميات اضافية من قوافل الوعد الصادق المحملة بالمازوت لأهالي الشمال.