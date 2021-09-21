عودة "الدولار" الى هذا التلفزيون

مع انطلاق موسم الانتخابات النيابية، علم ان احدى الشاشات اللبنانية التي غالبا ما تنتهج المعارضة والمشاكسة، أبلغت موظفيها انه بداية من الشهر المقبل سينالون جزءا وفيرا من رواتبهم بالدولار الأميريكي.وفي المعلومات فان تسعيرة الاطلالة التلفزيونية للمرشحين عبر هواء هذه المحطة بدأت تصل الى الأحزاب والفاعليات اللبنانية، والمبالغ المطلوبة يتم تحديدها بالدولار الأميركي فقط لا غير.