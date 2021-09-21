29
o
بيروت
30
o
طرابلس
30
o
صور
30
o
جبيل
29
o
صيدا
30
o
جونية
30
o
النبطية
30
o
زحلة
30
o
بعلبك
29
o
بشري
29
o
بيت الدين
30
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
ثقة وازنة لحكومة "الأمان والانقاذ والنهوض"
غسان ريفي Ghassan Rifi
|
Lebanon 24
21-09-2021
|
06:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
ربما أعطى إنقطاع التيار الكهربائي عن مبنى الأونيسكو قبل إنعقاد جلسة الثقة والذي كاد أن يطيح بها لولا أن تم تدارك الأمر، نموذجا عن التحلل الذي وصلت إليه الدولة والتفكك الذي يسيطر على مؤسساتها بفعل 13 شهرا من الفراغ الحكومي غابت فيه الادارة الرشيدة عن كل القطاعات الرسمية ما أدى الى تهالكها الى حدود العدم، كما أظهر الحاجة الى حكومة قادرة على وقف الانهيار وعلى وضع لبنان على سكة التعافي.
ربما من المرات النادرة التي تمر فيها جلسة الثقة بهذه السلاسة والهدوء حيث لم تعل فيها الأصوات سوى لمرات قليلة جدا، ولأسباب إنتخابية صرفة حيث وجد البعض في النقل التلفزيوني لجلسة الثقة مناسبة لمخاطبة شارعه وخطب وده وإطلاق بعض المواقف الشعبوية سواء في عدم منح الثقة للحكومة أو في كيل الاتهامات والاستهدافات التي لا تستند الى قرائن وأدلة.
لا شك في أن شخصية الرئيس نجيب ميقاتي قد طغت على تفاصيل جلسة الثقة، فالرجل وسطي النهج، غير مستفز، يشكل جزءا من الحل وليس جزءا من الأزمة القائمة، يدرك الجميع حنكته السياسية وقدراته على تدوير الزوايا وشغفه بالحوار، فضلا عن علاقاته الدولية والاقليمية والعربية التي تخوله مناقشة الأزمات اللبنانية على طاولات القرار والخروج بالحلول الناجعة، خصوصا أنه بادر قبل تأليف الحكومة وحتى قبل نيل الثقة الى التواصل مع صندوق النقد الدولي، وبعض الجهات المانحة، والى إجراء العديد من الاتصالات التي رسم من خلالها بعض الخطوط العريضة لبناء السكة التي من شأنها أن توصل لبنان الى بر الأمان.
لذلك فإن الـ85 ثقة التي حصلت عليها حكومة "معا للانقاذ" كانت لثلاثية "الأمان والاطمئنان والنهوض" التي نجح ميقاتي من خلالها في إستمالة التيارات السياسية، وأكد أن المرحلة ليست للمناكفات ولا التجاذبات ولا لتسجيل النقاط أو تصفية الحسابات، بل هي لدعم المهمة الانقاذية التي جاء من أجلها وشكل لها فريق عمل وزاري يسعى الى تحويله الى ورشة دائمة مستنفرة على مدار الساعة لتحقيق الأهداف الأساسية من معالجة الأزمات المعيشية وإخراج المواطنين من ذل السؤال على أبسط مقومات العيش الكريم، مرورا باستدراج المساعدات من خلال التفاوض مع صندوق النقد الدولي، وصولا الى إجراء الانتخابات النيابية التي ستعيد تكوين السلطة وتؤسس الى مرحلة سياسية جديدة.
لا يختلف إثنان على أن إسم نجيب ميقاتي بات يتربط إرتباطا وثيقا بالانقاذ، خصوصا أنه نقل لبنان من ضفة التوترات الى ضفة الانتظام العام في العام 2005 بعد زلزال إستشهاد الرئيس رفيق الحريري، وحمى لبنان من تداعيات البركان العربي وأخمد الفتنة المذهبية التي أطلت برأسها في العام 2011، ودشن أمس مسيرة وضع لبنان على سكة التعافي التي تحتاج الى تعاون الجميع، لتبدأ مرحلة الانقاذ والتطوير والبناء التي من المفترض أن تنطلق بعد الانتخابات النيابية بحكومة قد تحتاج الى نجيب ميقاتي .
بالأمس ولد أمل جديد، خصوصا بعدما وجد اللبنانيون أن غالبية التيارات السياسية تشكل حاضنة لحكومة "معا للانقاذ" بثقة وازنة يُنتظر أن تترجم تسهيلات وتوفير سبل النجاح الذي ستعم نتائجه الايجابية على الجميع، وبعدما لمسوا أن ثمة معارضة ناعمة تنتظر الالتزام بالبيان الوزاري لتبديل مواقفها، وبعدما تأكدوا أيضا أنه بات لديهم رئيس حكومة لن يألوا جهدا في السعي الدؤوب للانطلاق بمسيرة الصعود من الهاوية ومواجهة الأزمات ووضع لبنان على طريق الخلاص رغم الصعوبات والعراقيل الكثيرة، وعلى قاعدة "ما لا يدرك كله لا يترك جله"
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
تابع
الأكثر قراءة
أرقام مخيفة.. إليكم سعر البنزين في لبنان بعد رفع الدعم
Lebanon 24
أرقام مخيفة.. إليكم سعر البنزين في لبنان بعد رفع الدعم
12:09 | 2021-09-20
20/09/2021 12:09:43
Lebanon 24
Lebanon 24
وأخيرا خبر سار عن أزمة المحروقات
Lebanon 24
وأخيرا خبر سار عن أزمة المحروقات
02:40 | 2021-09-21
21/09/2021 02:40:24
Lebanon 24
Lebanon 24
دولار السوق الموازية يرتفع... هذه تسعيرته المسائية
Lebanon 24
دولار السوق الموازية يرتفع... هذه تسعيرته المسائية
14:21 | 2021-09-20
20/09/2021 02:21:33
Lebanon 24
Lebanon 24
كلامٌ هام من وزير التربية عن العام الدراسي الجديد.. هذا ما قاله
Lebanon 24
كلامٌ هام من وزير التربية عن العام الدراسي الجديد.. هذا ما قاله
11:54 | 2021-09-20
20/09/2021 11:54:49
Lebanon 24
Lebanon 24
الطقس سينقلب.. امطار وعواصف رعدية وانخفاض بالحرارة في هذا الموعد
Lebanon 24
الطقس سينقلب.. امطار وعواصف رعدية وانخفاض بالحرارة في هذا الموعد
02:30 | 2021-09-21
21/09/2021 02:30:28
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
غسان ريفي Ghassan Rifi
أيضاً في لبنان
07:03 | 2021-09-21
انفجار المرفأ... في فرنسا
09:51 | 2021-09-21
عملية تزوير لنتائج فحوص مخبرية لمنتج غذائي... هذا ما أعلنته وزارة الاقتصاد
09:41 | 2021-09-21
في صيدا... بطاقات خاصة للاعلاميين لتعبئة سياراتهم بالوقود؟
09:37 | 2021-09-21
هل ستتحسن الاتصالات في عكار؟
09:19 | 2021-09-21
المجلس المذهبي برئاسة شيخ العقل دعا الحكومة الى تقديم نموذج مختلف في العمل العام
09:14 | 2021-09-21
نصار: تفعيل القطاع السياحي يكرس شعار معا للإنقاذ وينشط الدورة الإقتصادية
فيديو
فيديو اختطاف يثير الرعب... اعتدوا على شاب ووضعوه داخل صندوق سيارة!
Lebanon 24
فيديو اختطاف يثير الرعب... اعتدوا على شاب ووضعوه داخل صندوق سيارة!
15:47 | 2021-09-20
21/09/2021 17:04:58
Lebanon 24
Lebanon 24
زياد برجي يحسم جدل طلاقه بطريقة غير متوقعة (فيديو)
Lebanon 24
زياد برجي يحسم جدل طلاقه بطريقة غير متوقعة (فيديو)
11:00 | 2021-09-20
21/09/2021 17:04:58
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو يُحدث ضجة.. فيفي عبده: "كنت فاكرة الناس بتخلف من ركبها"!
Lebanon 24
فيديو يُحدث ضجة.. فيفي عبده: "كنت فاكرة الناس بتخلف من ركبها"!
04:00 | 2021-09-17
21/09/2021 17:04:58
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact