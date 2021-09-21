فريد الخازن: مهمة الحكومة هي العمل على الحدّ من الانهيارات

علن النائب فريد هيكل الخازن انه كان يفترض ان تكون جلسة امس لمناقشة البيان الوزاري واعطاء او حجب الثقة عن الحكومة لكنها تحوّلت الى جلسة اتهامات ممن يفترض ان يكون حريصا على البلد و"بيّ الكل" وتابع "يفترض بباسيل ان يحترم زملاءه وقاعة مجلس النواب وإن كانت لديه من شكوك فليتفضّل ويرسل إخبارا".الخازن وعبر لـ"الجديد" اعتبر ان مهمة الحكومة الجديدة تمرير المرحلة باقل ضرر والحد من الانهيار الحاصل على كل المستويات، لافتا الى ان المطلوب منها اجراءات اصلاحية سريعة.وتابع الخازن قائلا "مساهمتنا وتسهيلنا تشكيل الحكومة في ظل الانهيار الشامل لا يعني ان العهد اصبح حليفنا. وقال "هذا العهد خصمي لانني ضد الاسلوب الكيدي الذي يتعاطى به وفريقه السياسي".وتابع الخازن "قبل أن ينتهي هذا العهد هالبلد ما رح يشوف خير"، مشددا على اهمية اجراء الانتخابات النيابية وبعد ذلك الاستحقاق الرئاسي.واكد الخازن ان موقفه من حزب الله واضح وصريح، والانتخابات النيابية السابقة خير دليل. وقال "لا اعتبر حزب الله حليفي انما هو حليف حليفي سليمان فرنجية لكني لست على عداء معه ولا أستسلم له ولقراراته".واعتبر الخازن ان سليمان فرنجية هو من الأكثر حظاً لرئاسة الجمهورية في المرحلة المقبلة لأنّ الصفات المطلوبة لهذا الموقع تنطبق على رجل مثله لا سيما وان لدى فرنجية موقفه السياسي وتموضعه وانفتاحه على كافة القوى السياسية في البلد ولعلاقاته الجيدة مع مختلف الدول.