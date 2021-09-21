"كأن كلّ شيء مدروس"... هذا ما قاله جنبلاط!

رأى رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط، عبر تويتر، أن "كأن كل شيء مدروس .يعلن عن الكهرباء الاردنية والغاز المصري وهي الفرصة لبداية معالجة ازمة الكهرباء فيأتي اجتياح المازوت .تسأل عن النفط العراقي وملابسات استبداله الغامضة فلا جواب انتهاءً بمسرحية انقطاع الكهرباء عن المجلس والمزايدة اللاحقة .ختامها التنقيب الايراني فأين دولة لبنان".

وكأن كل شيء مدروس .يعلن عن الكهرباء الاردنية والغاز المصري وهي الفرصة لبداية معالجة ازمة الكهرباء فيأتي اجتياح المازوت .تسأل عن النفط العراقي وملابسات استبداله الغامضة فلا جواب انتهاءً بمسرحية انقطاع الكهرباء عن المجلس والمزايدة اللاحقة .ختامها التنقيب الايراني فأين دولة لبنان pic.twitter.com/Dp6zn5lznJ — Walid Joumblatt (@walidjoumblatt) September 21, 2021