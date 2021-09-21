كلاس استقبل أبي رميا وبحثا في سبل التعاون بين الوزارة واللجنة البرلمانية

استقبل وزير الشباب والرياضة الدكتور جورج كلاس في مكتبه، رئيس لجنة الشباب والرياضة في مجلس النواب، النائب سيمون أبي رميا، في حضور مدير عام الوزارة زيد خيامي.بعد اللقاء، قال أبي رميا "هنأت معاليه بثقة مجلس النواب، وبتوليه حقيبة الشباب والرياضة، وهي برأينا حقيبة مهمة للغاية، وبحثنا في سبل التعاون، واتفقنا على تحديد الأولويات، والسعي السريع لإستكمال انجاز قانون تحديث الوزارة، وإعادة دراسة المرسوم الناظم لعمل الحركة الرياضية والشبابية والكشفية".وأضاف أبي رميا "أبديت بإسمي واسم لجنة الشباب والرياضة البرلمانية الاستعداد الكامل للمضي بخطوات سريعة في إنجاز الورشة القانونية، واتفقنا على اجتماع قريب بين الوزارة واللجنة البرلمانية".