لبنان

لجنة الادارة والعدل تقر اقتراحَين متعلقين بالتربية والتعليم

Lebanon 24
21-09-2021 | 06:18
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كتب النائب ادكار طرابلسي عبر حسابه الخاص على "تويتر":
 
بشرى سارة
أقرت لجنة الادارة والعدل اقتراحَين تقدمت بهما مع الزميل اسعد درغام:
١. اقتراح قانون الهوية/البطاقة التربوية.
٢. اقتراح قانون التوجيه المهني في التعليم العام.
على أمل إقراراهما في البرلمان قريباً مما سيؤثر على مسار التربية والاجيال في لبنان
 
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