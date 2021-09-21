لجنة الادارة والعدل تقر اقتراحَين متعلقين بالتربية والتعليم

كتب النائب ادكار طرابلسي عبر حسابه الخاص على "تويتر":

بشرى سارةأقرت لجنة الادارة والعدل اقتراحَين تقدمت بهما مع الزميل اسعد درغام:١. اقتراح قانون الهوية/البطاقة التربوية.٢. اقتراح قانون التوجيه المهني في التعليم العام.على أمل إقراراهما في البرلمان قريباً مما سيؤثر على مسار التربية والاجيال في لبنان