لبنان

انهيار جزء من سقف مبنى في هذه المنطقة (صورة)

Lebanon 24
21-09-2021 | 06:21
A-
A+
Doc-P-866244-637678272796965939.jpeg
Doc-P-866244-637678272796965939.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
انهار جزء من سقف مبنى شاهين قرب بناية الدفاع الدني سابقا في صور، حيث سقطت الحجارة من ارتفاع عال مسببة بعض الأضرار المادية.

وعلى الفور حضرت فرق الدفاع المدني اللبناني والهيئة الصحية الاسلامية الى المكان، فيما لم يتم تسجيل أي إصابة بين المواطنين.
 


وقد باشرت الهيئة الصحية الاسلامية في تدعيم الطبقات المحيطة منعا لأي ضرر.
 
المصدر: الوكالة الوطنية
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:03 | 2021-09-21
09:51 | 2021-09-21
09:41 | 2021-09-21
09:37 | 2021-09-21
09:19 | 2021-09-21
09:14 | 2021-09-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website