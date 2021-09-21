انهيار جزء من سقف مبنى في هذه المنطقة (صورة)

انهار جزء من سقف مبنى شاهين قرب بناية الدفاع الدني سابقا في صور، حيث سقطت الحجارة من ارتفاع عال مسببة بعض الأضرار المادية.



وعلى الفور حضرت فرق الدفاع المدني اللبناني والهيئة الصحية الاسلامية الى المكان، فيما لم يتم تسجيل أي إصابة بين المواطنين.





وقد باشرت الهيئة الصحية الاسلامية في تدعيم الطبقات المحيطة منعا لأي ضرر. وقد باشرت الهيئة الصحية الاسلامية في تدعيم الطبقات المحيطة منعا لأي ضرر.