29
o
بيروت
30
o
طرابلس
30
o
صور
30
o
جبيل
29
o
صيدا
30
o
جونية
30
o
النبطية
30
o
زحلة
30
o
بعلبك
29
o
بشري
29
o
بيت الدين
30
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
البيطار يتحرك... هذا ما فعله بحق خليل وزعيتر والمشنوق
Lebanon 24
21-09-2021
|
06:19
A-
A+
photos
0
A+
A-
حدد المحقق العدلي في جريمة إنفجار المرفأ القاضي طارق البيطار موعد 30 أيلول لإستجواب الوزير السابق علي حسن خليل ويوم 1 تشرين الأول لإستجواب الوزيرين السابقين غازي زعيتر ونهاد المشنوق كمدعى عليهم.
مواضيع ذات صلة
نصفها لبناني..هذه هوية الفتاة التي صفعها ابن طارق العريان ودخل المستشفى بعد شجار بملهى في بيروت! (صور)
Lebanon 24
نصفها لبناني..هذه هوية الفتاة التي صفعها ابن طارق العريان ودخل المستشفى بعد شجار بملهى في بيروت! (صور)
21/09/2021 17:05:48
21/09/2021 17:05:48
Lebanon 24
Lebanon 24
جريح نتيجة تصادم بين 3 مركبات على اوتوستراد خلدة باتجاه بيروت محلة الانفاق ودراج من مفرزة سير بعبدا يعمل على المعالجة
Lebanon 24
جريح نتيجة تصادم بين 3 مركبات على اوتوستراد خلدة باتجاه بيروت محلة الانفاق ودراج من مفرزة سير بعبدا يعمل على المعالجة
21/09/2021 17:05:48
21/09/2021 17:05:48
Lebanon 24
Lebanon 24
مؤسسة مياه بيروت: الفحوصات الدورية أظهرت أنها صالحة للشرب
Lebanon 24
مؤسسة مياه بيروت: الفحوصات الدورية أظهرت أنها صالحة للشرب
21/09/2021 17:05:48
21/09/2021 17:05:48
Lebanon 24
Lebanon 24
أمين عام اتحاد النقابات السياحية جان بيروتي للـmtv: التسعير بالدولار والدفع بالليرة هو الحلّ الوحيد في السوبرماركت والمؤسسات السياحيّة ستستمرّ في التسعير بالليرة اللبنانية
Lebanon 24
أمين عام اتحاد النقابات السياحية جان بيروتي للـmtv: التسعير بالدولار والدفع بالليرة هو الحلّ الوحيد في السوبرماركت والمؤسسات السياحيّة ستستمرّ في التسعير بالليرة اللبنانية
21/09/2021 17:05:48
21/09/2021 17:05:48
Lebanon 24
Lebanon 24
طارق البيطار
بيروت
تابع
الأكثر قراءة
أرقام مخيفة.. إليكم سعر البنزين في لبنان بعد رفع الدعم
Lebanon 24
أرقام مخيفة.. إليكم سعر البنزين في لبنان بعد رفع الدعم
12:09 | 2021-09-20
20/09/2021 12:09:43
Lebanon 24
Lebanon 24
وأخيرا خبر سار عن أزمة المحروقات
Lebanon 24
وأخيرا خبر سار عن أزمة المحروقات
02:40 | 2021-09-21
21/09/2021 02:40:24
Lebanon 24
Lebanon 24
دولار السوق الموازية يرتفع... هذه تسعيرته المسائية
Lebanon 24
دولار السوق الموازية يرتفع... هذه تسعيرته المسائية
14:21 | 2021-09-20
20/09/2021 02:21:33
Lebanon 24
Lebanon 24
كلامٌ هام من وزير التربية عن العام الدراسي الجديد.. هذا ما قاله
Lebanon 24
كلامٌ هام من وزير التربية عن العام الدراسي الجديد.. هذا ما قاله
11:54 | 2021-09-20
20/09/2021 11:54:49
Lebanon 24
Lebanon 24
الطقس سينقلب.. امطار وعواصف رعدية وانخفاض بالحرارة في هذا الموعد
Lebanon 24
الطقس سينقلب.. امطار وعواصف رعدية وانخفاض بالحرارة في هذا الموعد
02:30 | 2021-09-21
21/09/2021 02:30:28
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
07:03 | 2021-09-21
انفجار المرفأ... في فرنسا
09:51 | 2021-09-21
عملية تزوير لنتائج فحوص مخبرية لمنتج غذائي... هذا ما أعلنته وزارة الاقتصاد
09:41 | 2021-09-21
في صيدا... بطاقات خاصة للاعلاميين لتعبئة سياراتهم بالوقود؟
09:37 | 2021-09-21
هل ستتحسن الاتصالات في عكار؟
09:19 | 2021-09-21
المجلس المذهبي برئاسة شيخ العقل دعا الحكومة الى تقديم نموذج مختلف في العمل العام
09:14 | 2021-09-21
نصار: تفعيل القطاع السياحي يكرس شعار معا للإنقاذ وينشط الدورة الإقتصادية
فيديو
فيديو اختطاف يثير الرعب... اعتدوا على شاب ووضعوه داخل صندوق سيارة!
Lebanon 24
فيديو اختطاف يثير الرعب... اعتدوا على شاب ووضعوه داخل صندوق سيارة!
15:47 | 2021-09-20
21/09/2021 17:05:48
Lebanon 24
Lebanon 24
زياد برجي يحسم جدل طلاقه بطريقة غير متوقعة (فيديو)
Lebanon 24
زياد برجي يحسم جدل طلاقه بطريقة غير متوقعة (فيديو)
11:00 | 2021-09-20
21/09/2021 17:05:48
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو يُحدث ضجة.. فيفي عبده: "كنت فاكرة الناس بتخلف من ركبها"!
Lebanon 24
فيديو يُحدث ضجة.. فيفي عبده: "كنت فاكرة الناس بتخلف من ركبها"!
04:00 | 2021-09-17
21/09/2021 17:05:48
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact