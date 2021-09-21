لبنان

البيطار يتحرك... هذا ما فعله بحق خليل وزعيتر والمشنوق

Lebanon 24
21-09-2021 | 06:19
A-
A+
Doc-P-866245-637678273432645898.jpg
Doc-P-866245-637678273432645898.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
حدد المحقق العدلي في جريمة إنفجار المرفأ القاضي طارق البيطار موعد 30 أيلول لإستجواب الوزير السابق علي حسن خليل ويوم 1 تشرين الأول لإستجواب الوزيرين السابقين غازي زعيتر ونهاد المشنوق كمدعى عليهم.
مواضيع ذات صلة
نصفها لبناني..هذه هوية الفتاة التي صفعها ابن طارق العريان ودخل المستشفى بعد شجار بملهى في بيروت! (صور)
lebanon 24
21/09/2021 17:05:48 Lebanon 24 Lebanon 24
‏جريح نتيجة تصادم بين 3 مركبات على اوتوستراد ⁧‫خلدة‬⁩ باتجاه ⁧‫بيروت‬⁩ محلة الانفاق ودراج من مفرزة سير بعبدا يعمل على المعالجة
lebanon 24
21/09/2021 17:05:48 Lebanon 24 Lebanon 24
مؤسسة مياه بيروت: الفحوصات الدورية أظهرت أنها صالحة للشرب
lebanon 24
21/09/2021 17:05:48 Lebanon 24 Lebanon 24
أمين عام اتحاد النقابات السياحية جان بيروتي للـmtv: التسعير بالدولار والدفع بالليرة هو الحلّ الوحيد في السوبرماركت والمؤسسات السياحيّة ستستمرّ في التسعير بالليرة اللبنانية
lebanon 24
21/09/2021 17:05:48 Lebanon 24 Lebanon 24

طارق البيطار

بيروت

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:03 | 2021-09-21
09:51 | 2021-09-21
09:41 | 2021-09-21
09:37 | 2021-09-21
09:19 | 2021-09-21
09:14 | 2021-09-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website