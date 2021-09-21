لبنان

اساتذة الجامعة اللبنانية يهاجرون... ولكن

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
21-09-2021 | 06:23
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بعد تداول الاخبار عن تململ في صفوف اساتذة الجامعة اللبنانية بسبب التراجع الحاد لرواتبهم، الأمر الذي  دفع عددا منهم الى التخلي عن عملهم والهجرة الى الخارج، اكد مصدر مطلع في الجامعة اللبنانية لـ "لبنان 24" ان الاساتذة يعانون كمختلف اللبنانيين، لكن نسبة الهجرة في صفوفهم حتى اليوم لا تتخطى الـ 2%، وأغلبية المهاجرين هم من الاساتذة الذين يعملون وفقا لنظام "الساعة" ومن أصحاب الاختصاصات العلمية نظرا الى امكانية توافر فرص العمل لهم في الخارج.

لبنان

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