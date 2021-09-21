عكر: للبنان الحق الكامل في المطالبة بثرواته لا سيما البحرية منها

للبنان الحق الكامل في المطالبة بثرواته لا سيما البحرية منها، وقد عملنا دوماً على تثبيت هذا الحق وفق #القرارات_الدولية التي يلتزم #لبنان بها كاملة. الآن، وقد انتهت فترة تصريف الأعمال، ستبدأ الحكومة الجديدة بإتمام هذا الأمر الذي سيحمي #نفط و #غاز لبنان في المنطقة الاقتصادية الخالصة
— Zeina Akar زينة عكر (@zeinaakar) September 21, 2021
للبنان الحق الكامل في المطالبة بثرواته لا سيما البحرية منها، وقد عملنا دوماً على تثبيت هذا الحق وفق #القرارات_الدولية التي يلتزم #لبنان بها كاملة. الآن، وقد انتهت فترة تصريف الأعمال، ستبدأ الحكومة الجديدة بإتمام هذا الأمر الذي سيحمي #نفط و #غاز لبنان في المنطقة الاقتصادية الخالصة