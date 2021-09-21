عكر: للبنان الحق الكامل في المطالبة بثرواته لا سيما البحرية منها

للبنان الحق الكامل في المطالبة بثرواته لا سيما البحرية منها، وقد عملنا دوماً على تثبيت هذا الحق وفق #القرارات_الدولية التي يلتزم #لبنان بها كاملة. الآن، وقد انتهت فترة تصريف الأعمال، ستبدأ الحكومة الجديدة بإتمام هذا الأمر الذي سيحمي #نفط و #غاز لبنان في المنطقة الاقتصادية الخالصة — Zeina Akar زينة عكر (@zeinaakar) September 21, 2021

أكدت وزير الدفاع السابقة زينة عكر، عبر تويتر، ان "للبنان الحق الكامل في المطالبة بثرواته لا سيما البحرية منها، وقد عملنا دوماً على تثبيت هذا الحق وفق القرارات الدولية التي يلتزم لبنان بها كاملة. الآن، وقد انتهت فترة تصريف الأعمال، ستبدأ الحكومة الجديدة بإتمام هذا الأمر الذي سيحمي نفط وغاز لبنان في المنطقة الاقتصادية الخالصة".