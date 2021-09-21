بلدية بقاعصفرين استنكرت قتل 50 رأس ماعز في القرنة السوداء

اصدرت بلدية بقاعصفرين في الضنية بيانا، اشارت فيه الى أنه "منذ سنوات يتعرض أهالي بلدتنا لاعتداءات متكررة من قبل عدد من ابناء بشري الخارجين عن القانون، والذين راحوا يعيثون في الارض فساد من دون حسيب او رقيب، يعتدون على المزارعين ليلا نهار ويطلقون النار على كل سائح يتنزه قرب القرنة السوداء، ووصل بهم الامر الى نصب كمائن لرعاة الماشية الذين يعتاشون من هذه المهنة الشاقة، وقد تجرأ هؤلاء على قتل عدد كبير من رؤوس الماشية منذ اشهر قليلة. واليوم ولأن الدولة غائبة عن المحاسبة، ولم تتخذ اي اجراء لوقف المجرمين عند حدهم على الرغم من معرفة الاجهزة الامنية والقضائية، اقدم خفافيش اليل والنهار وتجار الحشيش على تكرار فعلتهم الجبانة وقتلوا ليل امس اكثر من 50 رأس ماعز وماشية، ولم يرف لهم جفن ولم يحرك ذلك الدولة بكل اجهزتها".وحملت البلدية وأهالي المنطقة الدولة والمسؤولين في بلدة بشري "مسؤولية كل ما حصل ويحصل في محيط القرنة السوداء من اعتداءات"، وشددت على ان "ابناء المنطقة لن يتخلوا عن حقوقهم الجغرافية والمادية، وعن ارواح الماشية التي سقطت ظلما بيد الغدارين من ابناء بشري، والتي نعتبر ان فيها عقلاء تخلوا عن دورهم في وأد الفتنة التي يسعى اليها الحاقدون من بينهم".