لبنان

ميقاتي يستقبل وفد غرفة التجارة الدولية وسفراء الأردن وفرنسا والولايات المتحدة

Lebanon 24
21-09-2021 | 06:53
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إستقبل رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي وفداً من غرفة التجارة الدولية برئاسة وجيه البزري قبل ظهر اليوم في مكتبه في السراي الكبير.
 
بعد الزيارة قال البزري:" الزيارة هي لتهنئة الرئيس ميقاتي وتمنينا له التوفيق والنجاح في مهمته، كما وضعنا انفسنا كقطاع خاص بتصرفه من اجل المساعدة في المشاريع التي تحتاج الى دراسة، وهو أكد العمل على تنظيم  ورش عمل من اجل التعاون".
 
أضاف: "المهم هو العمل على تثبيت بقاء رجال الاعمال وعائلاتهم في لبنان، وطمأننا الرئيس ميقاتي انه في القريب العاجل، أي خلال الاسابيع المقبلة، سنلمس المزيد من الثقة بالبلد للبقاء فيه، واهم الامور التي يجب معالجتها هي الامور الحياتية من كهرباء ومواصلات واتصالات ومدارس".
 
وختم بالقول:" هناك امور أساسية ورئيسية سيباشر رئيس الحكومة بتنفيذها فورا، وسيلمس المواطن اللبناني أن هناك تقدما في هذه الخطوات، ونحن لدينا  ثقة بالرئيس ميقاتي وحكومته ونتمنى ان نشهد نتائج ايجابية بأسرع وقت".
 
السفيرة الفرنسية
 
ثم استقبل الرئيس ميقاتي السفيرة الفرنسية في لبنان آن غريو وعرض معها الاوضاع في لبنان والعلاقات الثنائية.

سفير الاردن 
 
وإستقبل الرئيس ميقاتي سفير الاردن لدى لبنان وليد الحديد، وبحث معه العلاقات الثنائية بين البلدين. 
واكتفى السفير بالقول " هدف الزيارة تهنئة الرئيس ميقاتي ودعمه في مهمته. كما تطرق البحث الى تفعيل عمل اللجنة اللبنانية – الاردنية المشتركة". 

السفيرة الأميركية 
 
وإستقبل الرئيس ميقاتي سفيرة الولايات المتحدة الاميركية دوروثي شيا العائدة الى بيروت من الولايات المتحدة الاميركية". 
 
 
لقاء وفد غرفة التجارة الدولية
 
 
 
 
 
 
اللقاء مع السفيرة الفرنسية
 
 
 
اللقاء مع سفير الاردن 
 
 
 
اللقاء مع السفيرة الأميركية 
 
 
 
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