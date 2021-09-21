لبنان

انفجار المرفأ... في فرنسا

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
21-09-2021 | 07:03
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لا يزال  انفجار المرفأ يتفاعل في فرنسا، حيث قامت وزارة التربية الفرنسية بتضمين المنهج التربوي الخاص بصفّ البكالوريا مجموعة نصوص تتعلق بانفجار بيروت والنجدة الدوليّة الإنسانيّة الطارئة التي تبعت هذه الكارثة على المستويات كافّةً.
 
كما تناولت هذه النصوص خطورة مادّة نيترات الأمونيوم والمخاطر التي يُمكن أن تسبّبها في الأماكن المخزن فيها في فرنسا.
 
 
 
 

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