لبنان

مخترعان لبنانيان يفوزان بميداليتين ذهبيتين من كندا

Lebanon 24
21-09-2021 | 07:55
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فاز المخترعان اللبنانيان الدكتور مازن عبدالله والدكتور وائل خليل، المشاركان ضمن وفد الهيئة الوطنية للعلوم والبحوث، بميداليتين ذهبيتين في مسابقة الابتكار الدولية للاختراع في كندا ICAN 2021، والتي جرت عن بعد عبر الانترنت، من بين 650 اختراعا من 70 دولة.

وقد تشارك خلال المعرض المخترعون والمبتكرون والطلاب والأساتذة والباحثون والعلماء الخبرات خلال جلسات تفاعلية.

الاختراع الأول للفائز الدكتور عبد الله هو نظام أمان للمركبات للتقليل من آثار حوادث السير وحماية السائق والركاب، وهو عبارة عن وسائد هوائية خارجية مثبتة على الأجزاء الخارجية للمركبات، تعمل وفقا للإشارة من أجهزة الاستشعار ونظام معالجة الصور الرقمية المرتبطين بوحدات تحكم، بالإضافة الى طوق مرن مثبت على مسند الرأس لدعم الرقبة أثناء القيادة لوقت طويل يمنع الجسم من الإرتطام في حال الحادث الخطير.


اما الاختراع الثاني للدكتور خليل فهو علاج "التهاب العظم السنخي"، وهو عبارة عن نظرية جديدة في مجال طب الاسنان تتعلق بتفسير جديد لاكثر المضاعفات شيوعا وأشدها ألما والمرتبطة بخلع الأسنان، وقد استطاع الدكتور خليل "تقديم حقائق جديدة من حيث الآلية والسببية وتباعا من حيث العلاج عبر اكتشاف بكتيريا معينة وراء هذه الحالة، وهذا الاكتشاف يفسر عناصر كثيرة كانت غامضة، كما أنه يساعد على تفادي حدوث هذه الحالة او علاجها بشكل سريع وفعال".

وتأتي هذه المشاركة ضمن استراتيجية الهيئة الوطنية للعلوم والبحوث القائمة على تشجيع المخترعين لإبراز قدراتهم وتوجرة ابتكاراتهم بالمعارض الدولية. وفي هذا الإطار، سيشارك مخترعون ضمن أجنحة الهيئة في معرض افريقيا للاختراعات ومعرض ألمانيا للاختراعات، ودعت المخترعين والمبتكرين اللبنانيين الى المسارعة في التسجيل إذ تقدم لهم فرصة المشاركة بكلفة مخفضة.
 
المصدر: الوكالة الوطنية
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