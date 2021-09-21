مصر: مستمرون باستيراد التفاح اللبناني

استقبل وزير الزراعة عباس الحاج حسن في مكتبه في الوزارة، السفير المصري في لبنان ياسر علوي، في حضور المدير العام للزراعة لويس لحود، وجرى البحث في تعزيز التعاون الزراعي بين لبنان ومصر، ولاسيما لجهة التبادل الزراعي وانعقاد اللجنة الزراعية اللبنانية المصرية في القاهرة برئاسة وزيري الزراعة في لبنان ومصر خلال شهر تشرين الاول المقبل .بعد اللقاء، أعلن السفير علوي "استمرار مصر بمساعدة لبنان على الصعد كافة، بخاصة في المجال الزراعي، وعن استمرار تصدير التفاح اللبناني الى مصر على مدار السنة مهما بلغت الكميات".وقد شكر الوزير الحاج حسن لجمهورية مصر العربية "دعمها الدائم للبنان، ولاسيما تصدير التفاح اللبناني الى مصر"، واكد " تفعيل وتعزيز التعاون في المجال الزراعي بين البلدين ".