وزير الداخلية: أؤكد اننا مع العسكر

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي البيان التالي:

بتاريخ اليوم 21-9-2021، زار وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي-ثكنة المقر العام (ثكنة الشهيد ابراهيم الخوري)، وكان في استقباله المدير العام اللواء عماد عثمان، حيث أدت له فصيلة من سرية المقر العام مراسم التشريفات على وقع موسيقى قوى الامن، ثم توجّها الى مكتب المدير العامّ حيث جرى عرض للأوضاع الامنية في البلاد، كما اطلعه اللواء عثمان على الاجراءات الأمنية المتخذة لمكافحة الجرائم وحفظ الامن والنظام، وعلى الأوضاع المعيشية الصعبة للعناصر وبخاصة في ظل تراجع قيمة الليرة مقابل الدولار.بعدها، اجتمع الوزير مولوي بقادة الوحدات في قاعة الشرف- مبنى المدير العام، وأشاد بدور مؤسّسة قوى الأمن الدّاخلي ولاسيما في هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، وشدد على العمل بغية تثبيت الاستقرار الامني وتعزيز الامن الاجتماعي من اجل تخطي هذه المرحلة الصعبة.ثم قام الوزير بجولة تفقدية على غرفة عمليات قوى الامن الداخلي، وشعبة المعلومات حيث أثني على الإنجازات والمهمات التي تقوم بها.بعدها توجه الى ثكنة اميل الحلو، واطلع على عمل غرفة عمليات في وحدة شرطة بيروت ومكتب المختبرات الجنائية في قسم المباحث العلمية في وحدة الشرطة القضائية، وجرى شرح مفصل للمهام العلمية والتقنية التي تقوم بها المختبرات والمعدات المتطورة التي تساهم في اكتشاف الجرائم، ثم أكمل جولته على المكاتب الأخرى لدى القسم.وفي ختام الجولة كان تصريح لوزير الداخلية والبلديات مما جاء فيه:"بمتابعة من دولة رئيس الحكومة الاستاذ نجيب ميقاتي قمت اليوم بالجولة الاولى في المديرية العامة لقوى الامن الداخلي، بحيث اعتبر ان قوى الامن هي قلب وزارة الداخلية، لان الامن هو سلامة البلد، ومن دونه لا يمكن اجراء الانتخابات وتأمين الامن للمواطنين والحفاظ على املاكهم.أحيي هذه المديرية العامة التي تتحلى بالوعي للحفاظ على أمن المواطن، وأحيي المدير العام على اهتمامه بهذه المديرية، كما على تضحيات الضباط والافراد بالخدمة التي يقدمونها للمواطنين وللمجتمع إن كان على مستوى الامن او غيره.وانوه ايضا بالجهد الاستثنائي لضبط شحنة النيترات في البقاع، وسير التحقيقات التي رافقته وسرعة النتائج التي صدرت للتحاليل خلال ساعة فقط.اؤكد اننا مع العسكر لأنهم يدينا التي نعمل بهما على الارض وسنسعى لتأمين حقوقهم ماديا ومعنويا ولوجستيا، وكم سررت عند رؤيتي لمستوى التجهيز في قوى الامن، وباستخدام العلم في سبيل الامن، وتسخير كل القدرات العلمية والتقنية والالكترونية لتأمين امن وسلامة المواطن".كما أجاب على أسئلة بعض الصحافيين.