إطلاق مشروع دعم النقل المشترك في المتن

أطلقت مؤسسة "هاني صليبا الخيرية" مشروع دعم النقل المشترك في قضاء المتن ليستفيد منه جميع اللبنانيين حصرا طيلة أيام الأسبوع، في ظل الأزمة المعيشية القاسية وإيمانا منها بضرورة مساعدة الأهالي على الصمود في قراهم."

وأشار بيان للمؤسسة أن "المبادرة تقوم على دعم المؤسسة لنصف تكلفة النقل لكل اللبنانيين الذين يستقلون الباصات التي تحمل اسم المؤسسة ليصبح بدل النقل 5000 ليرة بدل 10000 ليرة لبنانية، علما أن الباصات ستسلك خطوط النقل المشترك المعروفة في المنطقة، وستنطلق من النقاط المتعارف عليها في كل بلدة، والخطوط هي الآتية:

- بسكنتا، بتغرين، بكفيا، أنطلياس والدورة.

- المروج، ضهور الشوير، بكفيا، أنطلياس والدورة.

- بتغرين، بكفيا، أنطلياس والدورة.

- بكفيا، ضهر الصوان، بعبدات، المكلس والدورة".

وأكد البيان أن "المؤسسة همها الأول هو الوقوف إلى جانب الأهالي في المحنة الاجتماعية التي نمر بها"، داعية "أصحاب الباصات في المنطقة إلى الاتصال بمكاتب المؤسسة، في حال رغبوا في التعاون معها لما لهذا المشروع من مردود مادي مباشر على أصحاب الباصات".

وتمنت "أن تزول هذه المحنة الصعبة التي يمر بها الوطن"، داعية "كل اللبنانيين إلى الاستفادة من هذا المشروع والتحلي بالأمل والعزيمة لاجتياز هذه المرحلة الصعبة".