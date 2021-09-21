الجيش: تسلمنا شحنة من لقاح سبوتنيك هبة من جمهورية صربيا

اعلنت قيادة الجيش عبر حسابها على "تويتر"، عن "تسلم شحنة من لقاح سبوتنيك في مطار رفيق الحريري الدولي، مقدمة هبة لصالح الجيش اللبناني من جمهورية صربيا".