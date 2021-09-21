لبنان

الجيش: تسلمنا شحنة من لقاح سبوتنيك هبة من جمهورية صربيا

Lebanon 24
21-09-2021 | 10:40
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 اعلنت قيادة الجيش عبر حسابها على "تويتر"، عن "تسلم شحنة من لقاح سبوتنيك في مطار رفيق الحريري الدولي، مقدمة هبة لصالح الجيش اللبناني من جمهورية صربيا".
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