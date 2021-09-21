لبنان

حاولوا مغادرة لبنان بطريقة غير شرعية وبحوزتهم غالونات بنزين

Lebanon 24
21-09-2021 | 11:06
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صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:

ضبطت دورية من مديرية المخابرات على شاطئ منطقة تل حياة ــــ عكار مركباً، وأوقفت لبنانياً و22 سورياً وفلسطينين اثنين كانوا على متنه، أثناء محاولتهم مغادرة لبنان بطريقة غير شرعية. وضبطت بحوزتهم 17 غالون من مادة البنزين.
وفي منطقة حي السلم- الضاحية الجنوبية، أوقفت دورية من مديرية المخابرات المطلوب (ط.ع) وهو من مروّجي المخدرات في المنطقة لارتكابه جرائم: تعاطي المخدرات وترويجها، والمشاركة في خلاف تخلله إطلاق نار أدى إلى مقتل شخص في وقت سابق، والتعدي على أحد المستشفيات، والتهجم على عناصر أمنية برفقة آخرين في منطقة الهرمل. وقد ضُبط بحوزته كمية من المخدرات موضبة في أكياس ومجهزة للبيع ومبلغ مالي.
سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.
 
 
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