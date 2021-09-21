لبنان

ماكرون يستقبل الرئيس ميقاتي يوم الجمعة

Lebanon 24
21-09-2021 | 11:11
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يقوم رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يوم الخميس بزيارة عمل الى فرنسا، ومن المقرر ان يستقبله الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون يوم الجمعة.
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ماكرون

ميقاتي

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