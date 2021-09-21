لبنان

في بعلشميه.. العثور على شابٍ مقتول داخل منزله

Lebanon 24
21-09-2021 | 11:22
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عُثر على الشاب "م.ح." من بلدة شبعا، مقتولاً في منزله ببلدة بعلشميه - قضاء بعبدا.
ووفقاً لمندوبة "لبنان24"، فقد أشارت المعلومات إلى أنّ الضحية تعرّض للسرقة، وقد فتحت القوى الأمنية تحقيقاتها بالحادث لكشف ملابساته كاملة.
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جثة

بعلشميه

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