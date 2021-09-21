في بعلشميه.. العثور على شابٍ مقتول داخل منزله

عُثر على الشاب "م.ح." من بلدة شبعا، مقتولاً في منزله ببلدة بعلشميه - قضاء بعبدا.

ووفقاً لمندوبة "لبنان24"، فقد أشارت المعلومات إلى أنّ الضحية تعرّض للسرقة، وقد فتحت القوى الأمنية تحقيقاتها بالحادث لكشف ملابساته كاملة.