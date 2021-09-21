لبنان

خبر هام عن أزمة المحروقات.. هذا ما سيحصل غداً الأربعاء

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
21-09-2021 | 11:40
A-
A+
Doc-P-866342-637678465269743392.jpg
Doc-P-866342-637678465269743392.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قالت مصادر في قطاع النفط لـ"لبنان24"، اليوم الثلاثاء، إنّ "الانفراجة الملموسة على صعيد توفر البنزين ستبرز اعتباراً من يومين الأربعاء والخميس"، مؤكدة أن "الصهاريج انطلقت بعد ظهر اليوم نحو العديد من المحطات الأساسية التي ستبدأ بفتح أبوابها تباعاً خلال الساعات المقبلة".

ورجّحت المصادر أن تكون كمية المحروقات التي دخلت عبر الشركات المستوردة للنفط قد تساهم في تلبية الطلب بشكل نسبي ولكن ليس بشكل كلّي. 

وأوضحت المصادر عينها أنه "من المقرر حتى الآن أن تتقاضى الشركات المستوردة للنفط أموالاً قديمة عائدة لها في مصرف لبنان، وذلك اعتباراً من يوم غدٍ الأربعاء"، مشيرة إلى أنّ "الكميات الحالية التي تقدر بنحو 120 مليون ليتر يجب أن يتم دعمها بكميات إضافية بشكل متتابع كي لا نشهد إقفالاً للمحطات من جديد". 

وفي ما خصّ تسعيرة البنزين القادمة، قالت المصادر: "يبدو أن التوجه هو لزيادتها، وهذا الأمر سيتضح يوم غدٍ الأربعاء ولا شيء يمكن جزمه أو حسمُه حتى الآن". 

لبنان

خاص

إقتصاد

رادار لبنان24

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:11 | 2021-09-21
18:00 | 2021-09-21
17:55 | 2021-09-21
17:43 | 2021-09-21
17:37 | 2021-09-21
17:16 | 2021-09-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website