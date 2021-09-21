خبر هام عن أزمة المحروقات.. هذا ما سيحصل غداً الأربعاء

قالت مصادر في قطاع النفط لـ"لبنان24"، اليوم الثلاثاء، إنّ "الانفراجة الملموسة على صعيد توفر البنزين ستبرز اعتباراً من يومين الأربعاء والخميس"، مؤكدة أن "الصهاريج انطلقت بعد ظهر اليوم نحو العديد من المحطات الأساسية التي ستبدأ بفتح أبوابها تباعاً خلال الساعات المقبلة".



ورجّحت المصادر أن تكون كمية المحروقات التي دخلت عبر الشركات المستوردة للنفط قد تساهم في تلبية الطلب بشكل نسبي ولكن ليس بشكل كلّي.



وأوضحت المصادر عينها أنه "من المقرر حتى الآن أن تتقاضى الشركات المستوردة للنفط أموالاً قديمة عائدة لها في مصرف لبنان، وذلك اعتباراً من يوم غدٍ الأربعاء"، مشيرة إلى أنّ "الكميات الحالية التي تقدر بنحو 120 مليون ليتر يجب أن يتم دعمها بكميات إضافية بشكل متتابع كي لا نشهد إقفالاً للمحطات من جديد".