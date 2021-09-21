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لبنان
وزير الزراعة ترأس اجتماعاً عرض مجالات خدمة المزارع وخفض كلفة الإنتاج
Lebanon 24
21-09-2021
|
12:04
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ترأس وزير الزراعة الدكتور عباس الحاج حسن، صباح اليوم، اجتماعا ضم المدير العام لوزارة الاقتصاد الدكتور محمد أبو حيدر والمدير العام لوزارة الزراعة المهندس لويس لحود، وتطرق البحث إلى "تنسيق الجهود والتعاون في مختلف المجالات التي تصب في خدمة المزارع وخفض كلفة الإنتاج وتسهيل عملية التسويق".
إلى ذلك، أكد الحاج حسن خلال استقباله عضو تكتل "الاصلاح والتغيير" النائب سيمون ابي رميا أن
"تصريف الانتاج الزراعي اللبناني سيكون على سلم أولويات الوزارة خلال اللقاءات التي سيعقدها اليوم وخلال الأيام المقبلة مع سفراء كل من مصر، الاردن، العراق، والامارات العربية المتحدة"، لافتاً إلى أنه "سيجري الاتصالات اللازمة للمساعدة في توفير المحروقات للبرادات".
وتطرق البحث مع أبي رميا إلى ملف تسويق التفاح وحل الاشكال القائم بين بلدتي العاقورة وبيت مشيك، بالإضافة الى مشروع القانون الذي تقدم به ابي رميا لاعفاء المدخلات الزراعية من الرسوم الجمركية والضرائب لتحفيز القطاع الزراعي وتخفيف الاعباء المالية عن المزارعين.
كذلك، شمل البحث اطلاق مبادرات لانشاء مصانع لانتاج كومبوت التفاح في منطقة جبيل.
بدوره، لفت ابي رميا في تصريح بعد اللقاء، الى ان "الزيارة تأتي في اطار تقديم التهاني بعد نيل الحكومة ثقة المجلس النيابي"، واصفا وزير الزراعة بالوزير "الواعد".
وأشار الى ان "ملف تسويق التفاح يشكل موضوعا حيويا لان مزارعي التفاح يئنون من ضعف تصريف انتاجهم ووقوعهم تحت سطوة التجار الذين يحددون اسعارا لا توفر حياة كريمة للمزارعين، بالاضافة الى مشكلة توفير المازوت لبرادات التفاح".
ولفت إلى ان "بلدية العاقورة سبق أن قدمت كتابا لوزير الزراعة السابق، بالاضافة الى مراجعة الى مجلس شورى الدولة، للاحتكام الى القانون والاحكام القضائية الصادرة في هذا الملف".
معلوف
واستقبل الحاج حسن عضو تكتل "الاصلاح والتغيير" النائب ادي المعلوف، وتطرق البحث الى شؤون زراعية مختلفة وفي مقدمها مساعدة مزارعي التفاح وتصريف إنتاجهم.
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