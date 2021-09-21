لبنان

هادي غادر منزله في طريق الجديدة منذ أكثر من شهرين ولم يعد... هل تعرفون عنه شيئا؟

Lebanon 24
21-09-2021 | 12:08
A-
A+
Doc-P-866347-637678483085790319.jpg
Doc-P-866347-637678483085790319.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صــدر عــــن المديريـة العـامـة لقــوى الأمــن الـداخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التالــــــي:

تُعمّم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقود:

هادي حكمت القعسماني (مواليد عام 1996، لبناني)
الّذي غادر بتاريخ 12-7-2021، منزله الكائن في محلة طريق الجديدة، ولم يَعُد لغاية تاريخه.

لذلك، يرجى من الذين شاهدوه ولديهم أي معلومات عنه أو عن مكانه، الاتصال بمفرزة بيروت القضائية في وحدة الشّرطة القضائية، أو الاتّصال على أحد الرقمين: 810170-01 ـــــ 810171-01، للإدلاء بما لديهم من معلومات.
 
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:11 | 2021-09-21
11:40 | 2021-09-21
18:00 | 2021-09-21
17:55 | 2021-09-21
17:43 | 2021-09-21
17:37 | 2021-09-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website