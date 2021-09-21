"السلام هش" في الجنوب.. هذا ما قاله قائد "اليونيفيل" عن الأحداث الأخيرة

أحيت اليونيفيل اليوم الدولي للسلام بحفل في مقرها العام في الناقورة، حضره ممثلون عن القوات المسلحة اللبنانية ورؤساء بلديات وعناصر من حفظة السلام.وألقى رئيس بعثة اليونيفيل قائدها العام اللواء ستيفانو ديل كول كلمة حيا فيها "حفظة السلام المدنيين والعسكريين على جهودهم المتواصلة للحفاظ على الأمن والاستقرار في جنوب لبنان وعلى طول الخط الأزرق، بدعم من الأطراف"، وقال: "فيما نحن محظوظون في جنوب لبنان أننا حظينا باستقرار نسبي خلال عقد ونصف من الزمن، إلا أن الأحداث في الأشهر الأخيرة أظهرت لنا أن السلام هش ولا ينبغي أبدا اعتباره أمرا مسلما به".وأشاد بـ"عمل اليونيفيل مع الأطراف وبشراكتها مع القوات المسلحة اللبنانية لتنفيذ ولاية البعثة"، وقال: "اليونيفيل ملتزمة بالعمل مع السلطات اللبنانية وبدعم الجيش اللبناني وسكان جنوب لبنان. وبذلك، نمهد الطريق لترسيخ الجهود السياسية والدبلوماسية كافة نحو حل دائم ووقف إطلاق نار دائم".ولفت إلى "قرار مجلس الأمن الدولي 2591، الذي تم تبنيه مؤخرا في 30 آب وتم بموجبه تجديد ولاية اليونيفيل لسنة أخرى، والذي طلب من اليونيفيل اتخاذ "تدابير مؤقتة وخاصة" لتقديم الدعم اللوجستي للقوات المسلحة اللبنانية لمدة ستة أشهر".وعن الوضع المتدهور في لبنان بسبب الآثار المعقدة لجائحة الكوفيد-19 والأزمات الاجتماعية والاقتصادية غير المسبوقة، قال ديل كول: "اليونيفيل والدول المساهمة في قوات عسكرية يبذلون قصارى جهدهم لدعم سكان جنوب لبنان وحمايتهم".أضاف: "إننا نساعد المجتمعات المحلية على بناء القدرات للحد من انتشار الكوفيد-19 من خلال التبرع بالمعدات الطبية والخبرة وأدوات الوقاية الشخصية والفحوصات المخبرية وتوفير التدريب للمستشفيات والمدارس والمجتمعات".